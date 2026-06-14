Лучшие комедии всех времен: 6 фильмов побили рекорд кассовых сборов
Весёлые комедии всегда собирали зрителей в кинотеатрах. Впрочем, некоторые фильмы приносят студиям не только хорошее настроение, но и миллионные доходы, а также почетное место в истории кино.
В сегодняшнюю подборку вошли как культовые фильмы 2000-х, так и современные хиты, о которых мало кто знает. Вспоминаем новый китайский феномен "Привет, мама", продолжение франшизы "Мальчишник в Вегасе", "Третий лишний", а также ряд фильмов, ставших хитами.
Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса 6 самых кассовых комедий, покоривших зрителей по всему миру.
"Привет, мама"
- 2021 г.
- реж. Линг Джиа
- более $840 млн
Трогательная китайская комедия о дочери, которая после трагической потери матери получает шанс вернуться в прошлое и изменить её судьбу.Важно
Фильм стал настоящим феноменом проката, собрав более 840 млн долларов. Несмотря на то, что основной прокат проходил в Китае, фильм вошел в число самых кассовых комедий в мире. Зрители очень хорошо оценили сочетание юмора, семейных ценностей и драматических моментов.
"Похмелье 2: От Вегаса до Бангкока"
- 2011 г.
- реж. Тодд Филлипс
- более $586 млн
Продолжение культовой комедии Тодда Филлипса ("Джокер") о друзьях, которые после веселой ночи снова пытаются восстановить события.
Такие взрывные комедии обычно не получают высоких рейтингов, но пользуются большим спросом у зрителей. "Мальчишник 2: От Вегаса до Бангкока" стал кассовым хитом. Зрители, в отличие от критиков, оценили уже знакомый юмор, экзотические локации и новые, еще более взрывные приключения героев.
"Третий лишний"
- 2012 г.
- реж. Сет МакФарлейн
- более $549 млн
Очень необычная комедия об истории героя, чей лучший друг — плюшевый мишка Тедди — неожиданно оживает. Дружба крепнула, а вот увлечения расходились, когда герой повзрослел и стал более серьезным. Медвежонок никак не хотел прощаться с вечеринками и разгульным образом жизни.
Благодаря оригинальной идее, провокационному юмору и харизматичному дуэту Марка Уолберга и Теда фильм собрал в прокате более 549 млн долларов. Картина получила положительные отзывы и стала одной из самых успешных комедий своего десятилетия.
"Знакомство с Факерами"
- 2004 г.
- реж. Джей Роуч
- $522 млн
Продолжение популярной семейной комедии, в которой семья Бернсов отправляется знакомиться с эксцентричной семьёй Факерсов.
Звездный актерский состав — Барбара Стрейзанд, Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро — помог фильму собрать более 522 млн долларов. Зрителям особенно понравилось сочетание взрослого юмора и конфликтов между двумя совершенно разными семьями.
"Брюс Всемогущий"
- 2003 г.
- реж. Том Шедьяк
- $484 млн
Фантастическая комедия с Джимом Керри в главной роли о телеведущем, который после самого ужасного дня в своей жизни начинает предъявлять претензии самому Богу. Неожиданно Творец наделяет его своей силой, чтобы тот понял, каково это — управлять такими огромными силами.
Благодаря харизме главного героя, продуманному сценарию и универсальной тематике фильм стал мировым хитом, собрав в прокате более 484 млн долларов. Фильм завоевал большую популярность у зрителей и по сей день остается одной из самых любимых комедий 2000-х годов.
"Один дома"
- 1990 г.
- реж. Крис Коламбус
- $476 млн
Семейная комедия о Кевине, которого семья забыла дома на праздники. Ему приходится защищать дом от грабителей.
Фильм собрал в прокате более 476 миллионов долларов, установив ряд рекордов для комедий того времени. Фильм получил массу восторженных отзывов и стал настоящей классикой.
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