Лучшие комедии всех времен: 6 фильмов побили рекорд кассовых сборов

Весёлые комедии всегда собирали зрителей в кинотеатрах. Впрочем, некоторые фильмы приносят студиям не только хорошее настроение, но и миллионные доходы, а также почетное место в истории кино.

В сегодняшнюю подборку вошли как культовые фильмы 2000-х, так и современные хиты, о которых мало кто знает. Вспоминаем новый китайский феномен "Привет, мама", продолжение франшизы "Мальчишник в Вегасе", "Третий лишний", а также ряд фильмов, ставших хитами.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса 6 самых кассовых комедий, покоривших зрителей по всему миру.

"Привет, мама"

2021 г.

реж. Линг Джиа

более $840 млн

Трогательная китайская комедия о дочери, которая после трагической потери матери получает шанс вернуться в прошлое и изменить её судьбу.

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Фильм стал настоящим феноменом проката, собрав более 840 млн долларов. Несмотря на то, что основной прокат проходил в Китае, фильм вошел в число самых кассовых комедий в мире. Зрители очень хорошо оценили сочетание юмора, семейных ценностей и драматических моментов.

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"Похмелье 2: От Вегаса до Бангкока"

2011 г.

реж. Тодд Филлипс

более $586 млн

Продолжение культовой комедии Тодда Филлипса ("Джокер") о друзьях, которые после веселой ночи снова пытаются восстановить события.

Такие взрывные комедии обычно не получают высоких рейтингов, но пользуются большим спросом у зрителей. "Мальчишник 2: От Вегаса до Бангкока" стал кассовым хитом. Зрители, в отличие от критиков, оценили уже знакомый юмор, экзотические локации и новые, еще более взрывные приключения героев.

"Третий лишний"

2012 г.

реж. Сет МакФарлейн

более $549 млн

Очень необычная комедия об истории героя, чей лучший друг — плюшевый мишка Тедди — неожиданно оживает. Дружба крепнула, а вот увлечения расходились, когда герой повзрослел и стал более серьезным. Медвежонок никак не хотел прощаться с вечеринками и разгульным образом жизни.

Благодаря оригинальной идее, провокационному юмору и харизматичному дуэту Марка Уолберга и Теда фильм собрал в прокате более 549 млн долларов. Картина получила положительные отзывы и стала одной из самых успешных комедий своего десятилетия.

"Знакомство с Факерами"

2004 г.

реж. Джей Роуч

$522 млн

Продолжение популярной семейной комедии, в которой семья Бернсов отправляется знакомиться с эксцентричной семьёй Факерсов.

Звездный актерский состав — Барбара Стрейзанд, Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро — помог фильму собрать более 522 млн долларов. Зрителям особенно понравилось сочетание взрослого юмора и конфликтов между двумя совершенно разными семьями.

"Брюс Всемогущий"

2003 г.

реж. Том Шедьяк

$484 млн

Фантастическая комедия с Джимом Керри в главной роли о телеведущем, который после самого ужасного дня в своей жизни начинает предъявлять претензии самому Богу. Неожиданно Творец наделяет его своей силой, чтобы тот понял, каково это — управлять такими огромными силами.

Благодаря харизме главного героя, продуманному сценарию и универсальной тематике фильм стал мировым хитом, собрав в прокате более 484 млн долларов. Фильм завоевал большую популярность у зрителей и по сей день остается одной из самых любимых комедий 2000-х годов.

"Один дома"

1990 г.

реж. Крис Коламбус

$476 млн

Семейная комедия о Кевине, которого семья забыла дома на праздники. Ему приходится защищать дом от грабителей.

Фильм собрал в прокате более 476 миллионов долларов, установив ряд рекордов для комедий того времени. Фильм получил массу восторженных отзывов и стал настоящей классикой.

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