Найкращі комедії всіх часів: 6 фільмів побили рекорд касових зборів
Веселі комедії завжди збирали глядачів у кінотеатрах. Втім, деякі фільми дарують студіям не лише гарний настрій, а й мільйонні прибутки та почесне місце в історії кіно.
У сьогоднішню добірку потрапили як культові стрічки 2000-х, так і сучасні хіти, про які мало хто знає. Згадуємо новий китайський феномен "Привіт, мамо", продовження франшизи "Похмілля у Вегасі", "Третій зайвий", а ще низку фільмів, котрі стали хітами.
Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу 6 найприбутковіших комедій, які підкорили глядачів по всьому світу.
"Привіт, мамо"
- 2021 р.
- реж. Линг Джиа
- понад $840 млн
Зворушлива китайська комедія про доньку, яка після трагічної втрати матері отримує шанс повернутися в минуле і змінити її долю.Важливо
Стрічка стала справжнім феноменом прокату, зібравши понад $840 млн. Попри те, що основний прокат був в Китаї, фільм увійшов до числа найкасовіших комедій у світі. Глядачі дуже добре оцінили поєднання гумору, сімейних цінностей та драматичних моментів.
"Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока"
- 2011 р.
- реж.Тодд Філліпс
- понад $586 млн
Продовження культової комедії Тодда Філліпса ("Джокер") про друзів, які після веселої ночі знову намагаються відновити події.
Такі вибухові комедії зазвичай не мають високих рейтингів, проте мають великий попит у глядачів. "Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока" став касовим хітом. Аудиторія, на відміну від критиків, оцінила вже знайомий гумор, екзотичні локації та нові, ще вибуховіші пригоди героїв.
"Третій зайвий"
- 2012 р.
- реж. Сет МакФарлейн
- понад $549 млн
Дуже незвичайна комедія про історію героя, чий найкращий друг – плюшевий ведмедик Тедді – несподівано оживає. Дружба міцнішала, а от захоплення розділялися, коли герой подорослішав та став серйознішим. Ведмедик ніяк не хотів прощатися з вечірками та розгульним способом життям.
Завдяки оригінальній ідеї, провокаційному гумору та харизматичному дуету Марка Волберга і Теда фільм зібрав понад $549 млн у прокаті. Картина отримала позитивні відгуки та стала однією з найуспішніших комедій свого десятиліття.
"Знайомство з Факерами"
- 2004 р.
- реж. Джей Роуч
- $522 млн
Продовження популярної сімейної комедії, де родина Бернсів їде знайомитися з ексцентричною сім’єю Факерів.
Зірковий акторський склад – Барбара Стрейзанд, Дастін Гофман та Роберт Де Ніро – допоміг зібрати стрічці понад $522 млн. Глядачам особливо сподобалося поєднання дорослого гумору та конфліктів між двома абсолютно різними сім’ями.
"Брюс Всемогутній"
- 2003 р.
- реж.Том Шедьяк
- $484 млн
Фантастична комедія з Джимом Керрі в головній ролі про ведучого, який після найгіршого дня у своєму житті починає пред’являти претензії до самого Бога. Несподівано творець наділяє його своєю силою, щоб той зрозумів, як це – керувати такими великими силами.
Завдяки харизмі головного героя, продуманому сценарію та універсальній тематиці стрічка стала світовим хітом, зібравши у прокаті понад $484 млн. Фільм здобув велику прихильність глядачів й донині залишається однією з найбільш улюблених комедія 2000-х.
"Сам удома"
- 1990 р.
- реж. Кріс Коламбус
- $476 млн
Сімейна комедія про Кевіна, якого родина забулась вдома на свята. Він змушений захищати дім від грабіжників.
Стрічка зібрала понад $476 млн у прокаті, встановивши низку рекордів для комедій свого часу. Фільм отримав масу чудових відгуків та став справжньою класикою.
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