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Найкращі комедії всіх часів: 6 фільмів побили рекорд касових зборів

Знайомство з Факерами, найкращі комедії, рейтинг, що подивитися онлайн
Кадр з фільму "Знайомство з Факерами", реж. Джей Роуч | Фото: IMDB

Веселі комедії завжди збирали глядачів у кінотеатрах. Втім, деякі фільми дарують студіям не лише гарний настрій, а й мільйонні прибутки та почесне місце в історії кіно.

У сьогоднішню добірку потрапили як культові стрічки 2000-х, так і сучасні хіти, про які мало хто знає. Згадуємо новий китайський феномен "Привіт, мамо", продовження франшизи "Похмілля у Вегасі", "Третій зайвий", а ще низку фільмів, котрі стали хітами.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу 6 найприбутковіших комедій, які підкорили глядачів по всьому світу.

"Привіт, мамо"

  • 2021 р.
  • реж. Линг Джиа
  • понад $840 млн

Зворушлива китайська комедія про доньку, яка після трагічної втрати матері отримує шанс повернутися в минуле і змінити її долю.

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Стрічка стала справжнім феноменом прокату, зібравши понад $840 млн. Попри те, що основний прокат був в Китаї, фільм увійшов до числа найкасовіших комедій у світі. Глядачі дуже добре оцінили поєднання гумору, сімейних цінностей та драматичних моментів.

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"Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока"

  • 2011 р.
  • реж.Тодд Філліпс
  • понад $586 млн

Продовження культової комедії Тодда Філліпса ("Джокер") про друзів, які після веселої ночі знову намагаються відновити події.

Такі вибухові комедії зазвичай не мають високих рейтингів, проте мають великий попит у глядачів. "Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока" став касовим хітом. Аудиторія, на відміну від критиків, оцінила вже знайомий гумор, екзотичні локації та нові, ще вибуховіші пригоди героїв.

"Третій зайвий"

  • 2012 р.
  • реж. Сет МакФарлейн
  • понад $549 млн

Дуже незвичайна комедія про історію героя, чий найкращий друг – плюшевий ведмедик Тедді – несподівано оживає. Дружба міцнішала, а от захоплення розділялися, коли герой подорослішав та став серйознішим. Ведмедик ніяк не хотів прощатися з вечірками та розгульним способом життям.

Завдяки оригінальній ідеї, провокаційному гумору та харизматичному дуету Марка Волберга і Теда фільм зібрав понад $549 млн у прокаті. Картина отримала позитивні відгуки та стала однією з найуспішніших комедій свого десятиліття.

"Знайомство з Факерами"

  • 2004 р.
  • реж. Джей Роуч
  • $522 млн

Продовження популярної сімейної комедії, де родина Бернсів їде знайомитися з ексцентричною сім’єю Факерів.

Зірковий акторський склад – Барбара Стрейзанд, Дастін Гофман та Роберт Де Ніро – допоміг зібрати стрічці понад $522 млн. Глядачам особливо сподобалося поєднання дорослого гумору та конфліктів між двома абсолютно різними сім’ями.

"Брюс Всемогутній"

  • 2003 р.
  • реж.Том Шедьяк
  • $484 млн

Фантастична комедія з Джимом Керрі в головній ролі про ведучого, який після найгіршого дня у своєму житті починає пред’являти претензії до самого Бога. Несподівано творець наділяє його своєю силою, щоб той зрозумів, як це – керувати такими великими силами.

Завдяки харизмі головного героя, продуманому сценарію та універсальній тематиці стрічка стала світовим хітом, зібравши у прокаті понад $484 млн. Фільм здобув велику прихильність глядачів й донині залишається однією з найбільш улюблених комедія 2000-х.

"Сам удома"

  • 1990 р.
  • реж. Кріс Коламбус
  • $476 млн

Сімейна комедія про Кевіна, якого родина забулась вдома на свята. Він змушений захищати дім від грабіжників.

Стрічка зібрала понад $476 млн у прокаті, встановивши низку рекордів для комедій свого часу. Фільм отримав масу чудових відгуків та став справжньою класикою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Цього червня щотижня на нас чекає фільми, які здатні зібрати повні зали. У кіно виходить нова частина "Дуже страшного кіно", продовження "Історії іграшок" та "Посіпак", а також новий фільм легендарного Стівена Спілберга.