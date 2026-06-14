Найкращі комедії всіх часів: 6 фільмів побили рекорд касових зборів

Веселі комедії завжди збирали глядачів у кінотеатрах. Втім, деякі фільми дарують студіям не лише гарний настрій, а й мільйонні прибутки та почесне місце в історії кіно.

У сьогоднішню добірку потрапили як культові стрічки 2000-х, так і сучасні хіти, про які мало хто знає. Згадуємо новий китайський феномен "Привіт, мамо", продовження франшизи "Похмілля у Вегасі", "Третій зайвий", а ще низку фільмів, котрі стали хітами.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу 6 найприбутковіших комедій, які підкорили глядачів по всьому світу.

"Привіт, мамо"

2021 р.

реж. Линг Джиа

понад $840 млн

Зворушлива китайська комедія про доньку, яка після трагічної втрати матері отримує шанс повернутися в минуле і змінити її долю.

Важливо

Рейтинги зашкалюють: 7 найкращих мінісеріалів, які розривають Netflix

Стрічка стала справжнім феноменом прокату, зібравши понад $840 млн. Попри те, що основний прокат був в Китаї, фільм увійшов до числа найкасовіших комедій у світі. Глядачі дуже добре оцінили поєднання гумору, сімейних цінностей та драматичних моментів.

Відео дня

"Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока"

2011 р.

реж.Тодд Філліпс

понад $586 млн

Продовження культової комедії Тодда Філліпса ("Джокер") про друзів, які після веселої ночі знову намагаються відновити події.

Такі вибухові комедії зазвичай не мають високих рейтингів, проте мають великий попит у глядачів. "Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока" став касовим хітом. Аудиторія, на відміну від критиків, оцінила вже знайомий гумор, екзотичні локації та нові, ще вибуховіші пригоди героїв.

"Третій зайвий"

2012 р.

реж. Сет МакФарлейн

понад $549 млн

Дуже незвичайна комедія про історію героя, чий найкращий друг – плюшевий ведмедик Тедді – несподівано оживає. Дружба міцнішала, а от захоплення розділялися, коли герой подорослішав та став серйознішим. Ведмедик ніяк не хотів прощатися з вечірками та розгульним способом життям.

Завдяки оригінальній ідеї, провокаційному гумору та харизматичному дуету Марка Волберга і Теда фільм зібрав понад $549 млн у прокаті. Картина отримала позитивні відгуки та стала однією з найуспішніших комедій свого десятиліття.

"Знайомство з Факерами"

2004 р.

реж. Джей Роуч

$522 млн

Продовження популярної сімейної комедії, де родина Бернсів їде знайомитися з ексцентричною сім’єю Факерів.

Зірковий акторський склад – Барбара Стрейзанд, Дастін Гофман та Роберт Де Ніро – допоміг зібрати стрічці понад $522 млн. Глядачам особливо сподобалося поєднання дорослого гумору та конфліктів між двома абсолютно різними сім’ями.

"Брюс Всемогутній"

2003 р.

реж.Том Шедьяк

$484 млн

Фантастична комедія з Джимом Керрі в головній ролі про ведучого, який після найгіршого дня у своєму житті починає пред’являти претензії до самого Бога. Несподівано творець наділяє його своєю силою, щоб той зрозумів, як це – керувати такими великими силами.

Завдяки харизмі головного героя, продуманому сценарію та універсальній тематиці стрічка стала світовим хітом, зібравши у прокаті понад $484 млн. Фільм здобув велику прихильність глядачів й донині залишається однією з найбільш улюблених комедія 2000-х.

"Сам удома"

1990 р.

реж. Кріс Коламбус

$476 млн

Сімейна комедія про Кевіна, якого родина забулась вдома на свята. Він змушений захищати дім від грабіжників.

Стрічка зібрала понад $476 млн у прокаті, встановивши низку рекордів для комедій свого часу. Фільм отримав масу чудових відгуків та став справжньою класикою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

5 найкращих детективних серіалів, щоб на вечір забути про все.

6 серіалів, які б'ють всі рекорди на Netflix. Якщо ви більше часу приділяєте пошук серіалу, а не перегляду, то ця добірка саме для вас.

Цього червня щотижня на нас чекає фільми, які здатні зібрати повні зали. У кіно виходить нова частина "Дуже страшного кіно", продовження "Історії іграшок" та "Посіпак", а також новий фільм легендарного Стівена Спілберга.