Забудешь обо всем на свете: лучшие детективные сериалы HBO на 1–2 дня

Платформа HBO давно зарекомендовала себя как одна из лидеров в производстве качественных сериалов, сочетая напряжённые расследования с глубоким драматическим сюжетом.

Кинокритик Андрей Пушкаш рассказывает Фокусу о коротких сериалах, которые можно посмотреть за один присест. Если вы любите расследования, неожиданные повороты сюжета и интриги, то эта подборка именно для вас.

Напомним о новом хите от Ричарда Гада ("Получеловек"), детективной истории с Кейт Уинслет в главной роли ("Режим"), нашумевшем "Пингвине" и ряде других сериалов.

"Получеловек"

2026 г.;

1 сезон, 10 эпизодов

Новый драматический британский сериал от создателя сериала "Олень" — Ричарда Гада. История разворачивается вокруг двух сводных братьев, которые встречаются после многих лет разлуки. Это приводит к конфликту, заканчивающемуся трагедией и вызывающему серию воспоминаний.

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Через воспоминания зрители знакомятся с их отношениями — от знакомства до настоящего времени, — а также с тем, как детские травмы разрушали их жизнь.

Сериал уже успел стать хитом, получив очень положительные отзывы за сценарий и игру актёров. "Получеловек" также называют одним из лучших британских драматических сериалов 2026 года, хотя детективная линия в нём тоже присутствует.

"Задача"

2025 г. — по настоящее время;

1 сезон, 7 эпизодов

Криминально-детективный сериал от создателей "Мейр из Истауна" об агенте ФБР и серии жестоких ограблений.

Наш главный герой, которого играет Марк Руффало, после личной трагедии возвращается на службу и возглавляет группу, расследующую серию нападений на дома наркоторговцев. Главный подозреваемый — обычный семьянин, который пытается доказать свою невиновность.

Сериал сравнивают по атмосфере и глубине сюжета с "Мейр из Истауна". Первый сезон получил положительные отзывы; в частности, отмечались реалистичные диалоги, сочетание социальной драмы и дилемма между законом и выживанием.

"Однажды ночью"

2016 г.;

1 сезон, 8 эпизодов

8-серийный американский сериал от HBO, вышедший ещё в 2016 году, но до сих пор остающийся малоизвестным.

События разворачиваются вокруг студента пакистанского происхождения. Парня арестовывают после трагического инцидента, произошедшего ночью, но он ничего не помнит. Сериал показывает несовершенство правосудия, коррупцию, расовые предрассудки, а также сам судебный процесс и его последствия для всех обвиняемых.

"Однажды ночью" считается одним из лучших телесериалов 2010-х годов. Сериал получил высокую оценку как критиков, так и зрителей. Зрителям очень понравился актерский состав, в частности исполнитель главной роли Риз Ахмед стал первым мусульманином, получившим премию "Эмми".

"Симпатик"

2024 г.;

1 сезон, 7 серий

"Симпатик" — это своего рода сатира на шпионские триллеры. Фильм снят по мотивам романа Вьет Тан Нгуена, удостоенного Пулитцеровской премии.

История о капитане вьетнамской армии, который переезжает в Америку и начинает новую жизнь. Шпиону живется несладко: ему приходится постоянно отчитываться о жизни эмигрантов в Калифорнии.

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Сериал был создан "А24" в сотрудничестве с HBO, что не совсем типично для этой студии. Сочетание политической сатиры, детективной линии, психологической драмы и чёрного юмора очень понравилось зрителям.

"Пингвин"

2024 г.;

1 сезон, 8 серий

Криминальный детектив и спин-офф фильма "Бэтмен" (2022) Мэтта Ривза. Сериал о становлении преступника Освальда Кобблпота, которого называют Пингвином. Сюжет сразу привлекает внимание своей угнетающей и жуткой атмосферой Готэма, как у Мэтта Ривза.

Зрителям понравился сценарий сериала, в частности то, как были показаны отношения пингвина с матерью, а также жизненный путь героя. Главную роль исполнил Колин Фаррелл, за что получил несколько наград, в том числе "Золотой глобус" и "Эмми".

"Режим"

2024 г.;

1 сезон, 6 эпизодов

События сериала разворачиваются в вымышленной стране, где канцлерша пытается удержать власть на фоне собственной паранойи, дворцовых интриг и народного недовольства.

Интересная политическая сатирическая драма с Кейт Уинслет в главной роли. Съёмки проходили в Вене и Праге, поэтому визуальная стилистика просто невероятна, а в сочетании с сатирой, детективными интригами и великолепным актёрским составом — впечатления будут незабываемыми. 6 серий пройдут на "ура"!

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