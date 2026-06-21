Забудеш про все на світі: найкращі детективні серіали HBO на 1-2 дні

Платформа HBO давно зарекомендувала себе як одна із провідних у виробництві якісних серіалів, поєднуючи напружені розслідування з глибоким драматичним сюжетом.

Кінооглядач Андрій Пушкаш розповідає Фокусу про короткі серіали, які можна подивитися за один підхід. Якщо любите розслідування, карколомні повороти у сюжеті та інтриги, то ця добірка саме для вас.

Згадаємо про новий хіт від Річарда Гада ("Напівлюдина"), детективну історію з Кейт Вінслент в головній ролі ("Режим"), нашумілий "Пінгвін" та низку інших серіалів.

"Напівлюдина"

2026 р.;

1 сезон, 10 епізодів

Новий драматичний британський серіал від творця серіалу "Оленя" – Річарда Гада. Історія розгортається довкола двох зведених братів, які зустрічаються після років розлуки. Це перетворюється на конфлікт, що закінчується трагедією та викликає серію флешбеків.

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Через спогади глядачі досліджують їхні стосунки від знайомства до сьогодення, а також те, як дитячі травми руйнували їм життя.

Серіал вже встиг стати хітом, отримавши дуже позитивні відгуки за сценарій та акторську гру. "Напівлюдину" також називаються одним з найкращих британських драматичних серіалів 2026 року, хоча детективна лінія там теж присутня.

"Завдання"

2025 р.-дотепер;

1 сезон, 7 епізодів

Кримінально-детективний серіал від творців "Мейр з Істтауна" про агента ФБР і серію жорстоких пограбувань.

Наш головний герой, образ якого втілює Марк Руффало, після особистої травми повертається на службу й очолює групу, що розслідує серію нападів на будинки наркоторговців. Головний підозрюваний – звичайний сім’янин, який намагається довести свою невинність.

Серіал порівнюють за атмосферою та глибиною сюжету з "Мейр з Істтауна". Перший сезон отримав позитивні відгуки, зокрема відзначили реалістичні діалоги, поєднання соціальної драми та дилему між законом та виживанням.

"Одного разу вночі"

2016 р.;

1 сезон, 8 епізодів

8-серійний американський серіал від HBO, що вийшов ще у 2016 році, але досі залишається маловідомим.

Події розгортаються довкола студента пакистанського походження. Хлопця арештовують після трагічного випадку, що стався у ночі, але він нічого не пам’ятає. Серіал показує недосконалість правосуддя, корупцію, расові упередження та сам судовий процес і наслідки для всіх звинувачених.

"Одного разу вночі" вважається одним з найкращих телевізійних серіалів 2010-х років. Серіал високо оцінили як критики, так і глядачі. Глядачам дуже сподобався акторський склад, зокрема виконавець головної ролі Різ Ахмед став першим мусульманином, який отримав премію "Еммі" .

"Симпатик"

2024 р.;

1 сезон, 7 епізодів

"Симпатик" – це свого роду сатира на шпигунські трилери. Сюжет знято на основі роману В’єт Тан Нґуєна, що отримав Пулітцерівську премію.

Історія про капітана в’єтнамської армії, що переїжджає до Америки та починає нове життя. Як шпигуну йому живеться не солодко: доводиться постійно звітувати про життя емігрантів у Каліфорнії.

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Серіал створили "А24" у співпраці з HBO, а це не дуже типово для студії. Поєднання політичної сатири, детективної лінії разом з психологічною драмою та чорним гумором дуже "зайшло" глядачам.

"Пінгвін"

2024 р.;

1 сезон, 8 епізодів

Кримінальний детектив й спін-оф фільму "Бетмен" (2022) Мета Рівза. Серіал про становлення злочинця Освальда Кобблпота, якого називають Пінгвіном. Сюжет одразу привертає увагу своєю гнітючою та моторошною атмосферою Готема, як у Метта Рівза.

Глядачі вподобали сценарій серіалу, зокрема те, як були показані стосунки пінгвіна з матір’ю, а також життєвий шлях героя. Головну роль виконав Колін Фаррел, за що отримав декілька премій, серед яких "Золотий глобус" та "Еммі".

"Режим"

2024 р.;

1 сезон, 6 епізодів

Події серіалу розгортаються у вигаданій країні, де канцлерка намагається втримати владу на тлі власної параної, інтриг у палаці та народного невдоволення.

Цікава політична сатирична драма із Кейт Вінслент в головній ролі. Зйомки проходили у Відні та Празі, тому візуальна стилістика просто неймовірна, а в поєднані з сатирою, детективними інтригами та чудовим кастом – враження будуть незабутні. 6 серій зайдуть на "ура"!

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