"Людина-павук" проти "Одіссеї" і ще 2 фільми липня, про які всі говорять

Кіноіндустрія затамувала подих, адже до прокату нарешті готується довгоочікувана "Одіссея" Крістофера Нолана. Саме цей фільм щонайменше на пів місяця заполонить усі кінотеатри.

На початку липня у кіно ще "гримітимуть" релізи червня, зокрема "Посіпаки і Монстряки" та "Історія іграшок 5". Утім, чекаємо й на новинки: кіноадаптацію "Ваяни" від Disney та нову частину "Людини-павука", вихід якої у плані конкуренції дуже ризикований для команди Крістофера Нолана.

"Прем’єра супергеройського фільму такого рівня завжди була цілою подією. Це може зіпсувати касові збори "Одіссеї", як в 2023 році зробив "Барбінгеймер" для "Місії неможливої", – пояснює кінооглядач Андрій Пушкаш, котрий підготував для Фокусу добірку найочікуваніших фільмів липня.

"Ваяна"

реж. Томас Каїл

з 9-го липня

Кіноадаптація одно з найбільш успішних мультфільмів Pixar та Disney. Фільм повністю повторить сюжет однойменного мультфільму 2016 року.

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Юна Ваяна вирушає до океану на пошук викраденого серця богині Те Фіті, а на шляху зустрічає бога Мауї, про якого чула лише легенди.

Екранізація "Як приборкати дракона" торік стала касовим хітом. Disney вирішили довго не думати й перейняв досвід, зробивши так само зі своїми успішними мультфільмами. До того ж в екранізацією "Ваяна" Двейн Джонсон як продюсер та виконавець ролі Мауї зацікавився ще у далекому 2016-му.

"Зловісні мерці у вогні"

реж. Себастьєн Ванічек

з 9-го липня

Нова частина культової франшизи "Зловісні мерці" повертається на великі екрани.

Дружина після смерті чоловіка намагається знайти спокій й вирушає до усамітненого дому, де живуть їхні родичі. Коли ж головна героїня знаходять таємничу книгу мертвих, рідні стають одержимими демонічними істотами.

Франшиза славиться своєю надмірною жорстокістю та кривавими сценами. Цікаво, що для сиквела студія запросила маловідомого режисера Себастьєна Ванічека. Це його перший фільми такого масштабу, втім з трейлера уже зрозуміло, що на нас чекає чергова порція жаху.

"Одіссея"

реж. Крістофер Нолан

з 16-го липня

Мабуть, найбільш очікуваний фільм цього року. Екранізація Крістофера Нолана поеми Гомера "Одіссея" про повернення додому царя Одіссея після Троянської війни.

Під час подорожі герой зустрічає безліч богів та чудовиськ, які прагнуть його смерті, а вдома на нього чекає дружина та син.

Глядачі в передчутті, адже репутація режисера та акторський склад обіцяють небачене до цього видовище. Крістофер Нолан з кожним фільмом закріплює репутацію одного з найуспішніших режисерів сучасності.

Судячи з описів, "Одіссея" має стати масштабною пригодою з найвідомішим акторським складом. Фільм зняли на камери IMAX. Том Голанд в подкасті розповідав, як в довгих сценах акторам доводилося зупинятися кожні 6 хв, поки замінюють плівку. На цей фільм точно чекає "Оскар", тож не можна пропускати!

"Людина-павук. Абсолютно новий день"

реж. Дестін Креттон

з 29-го липня

Закінчуємо місяць новою частиною "Людини-павука". 4-й фільм франшизи з Томом Голандом виходить у прокат вже 29 липня.

Враховуючи події попереднього фільму, уже ніхто не пам'ятає, хто такий Пітер Паркер. Він залишився абсолютно сам й починає життя із чистого аркуша. Нова частина обіцяє повернутися до більш вуличного жанру, де супергерой боротиметься зі злочинністю в Нью-Йорку, а не у мультивсесвіті.

За чутками, фільм матиме більше детективних елементів, що властиво й першим частинам франшизи. Промокампанія наразі в самому розпалі, а заручини Зендеї та Тома Голанда тільки підсилюють галас.

"Передпродажі просто неймовірні, фанати в захваті від трейлерів та пророчать фільму звання найкращого з усієї франшизи. Влітку головними конкурентами за глядацьку увагу будуть "Одіссея" та "Людина-павук. Абсолютно новий день". Цікаво, що Зендея та Там Голанд знялися разом в обох фільмах", – зазначає Андрій.

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