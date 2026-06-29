29 июня: какой сегодня большой церковный праздник — чего нельзя делать

В понедельник, 29 июня, православные христиане отмечают день апостолов Петра и Павла. Это один из крупнейших летних праздников, который одновременно завершает Петровский пост.

Православная церковь Украины (ПЦУ) официально перешла на новоюлианский календарь, который совпадает с григорианским. Именно поэтому Рождество теперь отмечается 25 декабря, а день Петра и Павла — 29 июня. УПЦ МП до сих пор следует старому юлианскому стилю – у них день Петра и Павла будет 12 июля. Фокус пишет об обычаях, традициях, обрядах и приметах этого великого религиозного праздника.

Традиция Петра и Павла

В народном календаре день Петра и Павла — это рубеж, ведь заканчивались купальские гуляния, и люди начинали готовиться к жатве. Говорят, что "Петр и Павел час украли" — после солнцестояния дни уже заметно укорачиваются, и это ощущается.

Відео дня

К празднику убирали, белили дом, вешали чистые рушники. На службу шли с цветами и маковыми венками. Традиционным блюдом были мандрики — лепешки из пшеничного теста, творога и яиц, а после поста на столах снова появлялась рыба, ведь Петр издавна считается покровителем рыбаков. После этого дня открывался летний рыболовный сезон и начиналась пора свадеб.

На Буковине этот праздник до сих пор жив в повседневной жизни: храмы наполняются прихожанами, а семьи собираются вместе.

Чего нельзя делать 29 июня

Народная традиция связывает этот праздник с четкими запретами:

Не стоит одалживать и брать деньги, так как, согласно поверью, это приносит убытки на весь год.

Тяжёлый труд – уборка, строительство, полевые работы – лучше отложить.

Рукоделие – шитье, вязание и вышивание – "притягивает" в дом неприятности.

Ссоры и ругань – этот день требует мира и сдержанности.

Шумные застолья и алкоголь – духовная собранность важнее веселья.

Идти в лес в одиночку – не лучший выбор в этот праздник.

Венчание и свадьба – церковь не совершает таинства в этот день, а брак, заключённый сегодня, считался недолговечным.

Приметы на день Петра и Павла

Предки внимательно наблюдали за природой и делали выводы о том, как пройдет весь год.

Дождь в этот день – к обильному урожаю зерновых;

Если дождь прошел два-три раза – урожай будет особенно обильным;

Жара – к суровым морозам на Рождество;

Обильная утренняя роса – неделя будет сухой и ясной;

Кукушка кует после Петрова дня – зима наступит поздно.

Ночь перед праздником тоже особенная: кто встретит первые лучи солнца на холме или набережной, тому будет здоровье и удача на целый год.

Напомним, ранее Фокус писал:

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