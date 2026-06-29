29 июня: какой сегодня большой церковный праздник — чего нельзя делать
В понедельник, 29 июня, православные христиане отмечают день апостолов Петра и Павла. Это один из крупнейших летних праздников, который одновременно завершает Петровский пост.
Православная церковь Украины (ПЦУ) официально перешла на новоюлианский календарь, который совпадает с григорианским. Именно поэтому Рождество теперь отмечается 25 декабря, а день Петра и Павла — 29 июня. УПЦ МП до сих пор следует старому юлианскому стилю – у них день Петра и Павла будет 12 июля. Фокус пишет об обычаях, традициях, обрядах и приметах этого великого религиозного праздника.
Традиция Петра и Павла
В народном календаре день Петра и Павла — это рубеж, ведь заканчивались купальские гуляния, и люди начинали готовиться к жатве. Говорят, что "Петр и Павел час украли" — после солнцестояния дни уже заметно укорачиваются, и это ощущается.
К празднику убирали, белили дом, вешали чистые рушники. На службу шли с цветами и маковыми венками. Традиционным блюдом были мандрики — лепешки из пшеничного теста, творога и яиц, а после поста на столах снова появлялась рыба, ведь Петр издавна считается покровителем рыбаков. После этого дня открывался летний рыболовный сезон и начиналась пора свадеб.
На Буковине этот праздник до сих пор жив в повседневной жизни: храмы наполняются прихожанами, а семьи собираются вместе.
Чего нельзя делать 29 июня
Народная традиция связывает этот праздник с четкими запретами:
- Не стоит одалживать и брать деньги, так как, согласно поверью, это приносит убытки на весь год.
- Тяжёлый труд – уборка, строительство, полевые работы – лучше отложить.
- Рукоделие – шитье, вязание и вышивание – "притягивает" в дом неприятности.
- Ссоры и ругань – этот день требует мира и сдержанности.
- Шумные застолья и алкоголь – духовная собранность важнее веселья.
- Идти в лес в одиночку – не лучший выбор в этот праздник.
- Венчание и свадьба – церковь не совершает таинства в этот день, а брак, заключённый сегодня, считался недолговечным.
Приметы на день Петра и Павла
Предки внимательно наблюдали за природой и делали выводы о том, как пройдет весь год.
- Дождь в этот день – к обильному урожаю зерновых;
- Если дождь прошел два-три раза – урожай будет особенно обильным;
- Жара – к суровым морозам на Рождество;
- Обильная утренняя роса – неделя будет сухой и ясной;
- Кукушка кует после Петрова дня – зима наступит поздно.
Ночь перед праздником тоже особенная: кто встретит первые лучи солнца на холме или набережной, тому будет здоровье и удача на целый год.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Чего нельзя делать в день Ивана Купала: групповая любовь, ночь страсти и злые духи.
- Украинская греко-католическая церковь и ПЦУ перешли на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года. Поэтому День святого Владимира будут праздновать 15 июля, а не 28 июля, как раньше.
21 июня мы отмечали День отца – праздник, когда у каждого есть возможность поблагодарить самых близких мужчин за их поддержку, мудрость и безграничное терпение.