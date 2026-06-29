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29 червня: яке сьогодні велике церковне свято – що не можна робити

Пенсіонерка з квітами
29 червня відзначаємо Петра і Павла | Фото: Pexels

У понеділок, 29 червня, православні християни відзначають день апостолів Петра і Павла. Це одне з найбільших літніх свят, яке водночас завершує Петрівський піст.

Православна церква України (ПЦУ) офіційно перейшла на новоюліанський календар, який збігається з григоріанським. Саме тому Різдво тепер 25 грудня, а Петра і Павла – 29 червня. УПЦ МП досі живе за старим юліанським стилем – у них Петра і Павла буде 12 липня. Фокус пише про звичаї, традиції, обряди та прикмети великого релігійного свята.

Традиція Петра і Павла

У народному календарі Петра і Павла – це межа, адже завершувалися купальські гуляння, і люди починали готуватися до жнив. Кажуть, що "Петро і Павло годину вкрали" – після сонцестояння дні вже помітно коротшають, і це відчувається.

До свята прибирали садибу, білили хату, вішали чисті рушники. На службу йшли з квітами й маковими віночками. Обрядовою стравою були мандрики – коржики з пшеничного тіста, сиру та яєць, а після посту на столах знову з'являлася риба, адже Петро здавна вважається покровителем рибалок. Після цього дня відкривався літній рибальський сезон і починалася пора весіль.

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На Буковині й досі це свято живе в повсякденному побуті: храми наповнюються парафіянами, а родини збираються разом.

Що не можна робити 29 червня

Народна традиція пов'язує свято з чіткими заборонами:

  • Позичати й брати гроші, бо це, за повір'ям, тягнуть збитки на весь рік.
  • Важка праця – прибирання, будівництво, польові роботи краще перенести.
  • Рукоділля – шиття, в'язання та вишивання "притягують" у дім неприємності.
  • Сварки й лихослів'я – день потребує миру й стриманості.
  • Гучні застілля й алкоголь – духовна зібраність важливіша за гуляння.
  • Йти до лісу наодинці – не найкращий вибір у це свято.
  • Вінчання та весілля – церква не здійснює таїнства в цей день, а шлюб, укладений сьогодні, вважався нетривким.

Прикмети на Петра і Павла

Предки уважно дивилися на природу і робили висновки про весь рік.

  • Дощ цього дня – на щедрий урожай зернових;
  • Якщо дощ пройшов двічі-тричі – збір буде особливо рясним;
  • Спека – до суворих морозів на Різдво;
  • Рясна ранкова роса – тиждень буде сухим і ясним;
  • Зозуля кує після Петрового дня – зима прийде пізно.

Ніч перед святом теж особлива: хто зустріне перші промені сонця на пагорбі чи набережній, матиме здоров'я й удачу на цілий рік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

21 червня ми відзначали День батька – свято, коли кожен має нагоду подякувати найріднішим чоловікам за їхню підтримку, мудрість та безкінечне терпіння.