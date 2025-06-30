День святого Володимира 2025: коли святкувати за новим календарем

День святого Володимира раніше святкували 28 липня. Після переходу на новоюліанський календар відзначення свята змістилось на 13 днів назад.

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Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар у вересні 2023 року. Тож у 2025 році День святого Володимира відзначатимуть 15 липня, а не 28 липня, як раніше.

Цього ж дня українці святкують ще одне важливе свято — День хрещення Київської Русі, бо саме князь Володимир Великий посвятив Русь.

Хто такий Володимир Великий

Володимир Великий виграв війну проти своїх братів та посів престол. З історії відомо, що головним досягненням під час правління Володимира Великого стало хрещення Київської Русі, заснування Київської митрополії, яка підпорядковувалася Константинополю.

Зокрема, символом Володимира Великого був тризуб, який є сучасним гербом України. Він використовував його як герб своєї династії. Князь відомий також тим, що почав першим карбувати власні золоті монети.

Володимир Великий посвятив Київську Русь Фото: з відкритих джерел

Свято Хрещення Київської Русі

Це свято вшанування встановлення християнства в країні. Завдяки християнству київські землі приєднались до іншого цивілізованого світу. Воно викорінило язичницькі обряди з принесенням у жертви людей і тварин, та сформувало новий напрямок для розвитку суспільства.

Церкви в цей день, тобто 15 липня, проводять святкові богослужіння на честь Володимира Великого.

Нагадаємо, у 2025 році свято Івана Купала святкували у ніч з 23 на 24 червня. Це свято ґрунтується на багатьох дохристиянських віруваннях, магічних ритуалах й поклоніннях стихіям природи.

Фокус також писав, що в Україні змінили дату святкування Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Раніше свято було 29 липня.