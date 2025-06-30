День святого Владимира 2025: когда праздновать по новому календарю

День святого Владимира раньше праздновали 28 июля. После перехода на новоюлианский календарь празднование праздника сместилось на 13 дней назад.

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Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года. Поэтому в 2025 году День святого Владимира будут отмечать 15 июля, а не 28 июля, как раньше.

В этот же день украинцы празднуют еще один важный праздник — День крещения Киевской Руси, потому что именно князь Владимир Великий посвятил Русь.

Кто такой Владимир Великий

Владимир Великий выиграл войну против своих братьев и занял престол. Из истории известно, что главным достижением во время правления Владимира Великого стало крещение Киевской Руси, основание Киевской митрополии, которая подчинялась Константинополю.

В частности, символом Владимира Великого был трезубец, который является современным гербом Украины. Он использовал его как герб своей династии. Князь известен также тем, что начал первым чеканить собственные золотые монеты.

Владимир Великий посвятил Киевскую Русь Фото: из открытых источников

Праздник Крещения Киевской Руси

Это праздник чествования установления христианства в стране. Благодаря христианству киевские земли присоединились к другому цивилизованному миру. Оно искоренило языческие обряды с принесением в жертвы людей и животных, и сформировало новое направление для развития общества.

Церкви в этот день, то есть 15 июля, проводят праздничные богослужения в честь Владимира Великого.

Напомним, в 2025 году праздник Ивана Купала праздновали в ночь с 23 на 24 июня. Этот праздник основывается на многих дохристианских верованиях, магических ритуалах и поклонении стихиям природы.

Фокус также писал, что в Украине изменили дату празднования Дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Ранее праздник был 29 июля.