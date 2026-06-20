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Привітання з днем батька: найкращі побажання, листівки та приколи про тата (фото)

привітати батька зі святом простими словами
Побажання татові на день батька | Фото: Unsplash

21 червня Україна та світ відзначають День батька — свято, коли кожен має нагоду подякувати найріднішим чоловікам за їхню підтримку, мудрість та безкінечне терпіння. Оскільки найкращий спосіб висловити любов — це подарувати гарний настрій, ми зібрали для вас найкумедніші меми, фотожаби та яскраві листівки, які точно змусять вашого тата усміхнутися.

Гумор, який об'єднує: чому тати обожнюють меми

Кожен батько — це унікальне поєднання суворості, життєвої мудрості та фірмових жартів, які зрозумілі тільки родині. Від класичного "А я казав!" до майстерного ремонту всього на світі за допомогою синьої ізострічки — наші тати заслуговують на порцію хорошого гумору у своє свято. Соцмережі напередодні свята вибухнули сотнями тематичних картинок, тож саме час обрати ту, яка найкраще описує вашого голову родини.

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Найкращі привітання татові в честь свята
Фото: Unsplash

Найпопулярніші теми для татівських фотожаб:

"Експерт з усього": меми про те, як тато контролює ремонт, лагодить техніку або дає "найкращі" поради під час водіння.

"Головний шашличник": жарти про сакральний ритуал приготування м'яса на природі, де нікому, крім шефа, не дозволено торкатися до мангала.

Відео дня

"Тато і домашній улюбленець": класична історія про те, як батько спочатку був категорично проти кота чи собаки, а тепер спить із ними в обнімку на дивані й купує найкращі смаколики.

Прикольний мем до дня батька про дитячий садок із котами та написом коли батько прийшов забрати сина із садочка здається мій але це не точно
Кумедний мем про тата, який прийшов забирати дитину з дитячого садка
Фото: з відкритих джерел
Смішна фотожаба з днем батька ретро стиль розмова сина і батька про зоопарк тато обіцяв тато сходив
Життєва фотожаба про "чисто батьківські" обіцянки та фірмовий татівський гумор
Фото: з відкритих джерел
Популярний мем три вовки два сміються один серйозний підписи моя мама мій тато смішна картинка на день батька
Популярний трендовий мем із вовками, адаптований під типові сімейні розмови
Фото: з відкритих джерел
Прикольний мем до дня батька про дитячий садок із котами та написом коли батько прийшов забрати сина із садочка здається мій але це не точно
Смішна фотожаба з днем батька ретро стиль розмова сина і батька про зоопарк тато обіцяв тато сходив
Популярний мем три вовки два сміються один серйозний підписи моя мама мій тато смішна картинка на день батька

Короткі та кумедні текстові привітання для ваших листівок

Якщо ви хочете додати до веселої картинки кілька влучних слів від себе, скористайтеся нашою підбіркою коротких привітань, які легко скопіювати та надіслати в месенджер:

  • "Тату, зі святом! Дякую, що навчив мене всьому: від того, як тримати молоток, до вміння робити максимально серйозний вигляд, коли я нічого не розумію. Ти найкращий!"
  • Варіант для любителів відпочинку: "З Днем батька! Бажаю, щоб пульт від телевізора завжди був під рукою, шкарпетки ніколи не губилися, а твої фірмові жарти викликали у всіх щирий сміх!"
  • Варіант для душевного настрою: "Любий тату, зі святом! Дякую за твоє залізне терпіння та за те, що завжди знаєш відповіді на всі питання в світі (навіть якщо для цього доводиться трохи вигадувати). Люблю тебе!"
Зворушлива листівка з Днем батька 2026 із зображенням дитини на плечах у військового та написом Тато бережи себе
Красива листівка з Днем батька 2026 для тата-захисника.
Фото: Pinterest
Картинка з днем батька від дочок
Миле привітання з Днем батька від доньки: красива картинка для завантаження
Фото: Pinterest
Патріотична картинка з Днем батька
Патріотичне привітання з Днем батька: зворушлива картинка для найріднішого
Фото: Pinterest
З днем батька листівка ти найкращий тато на землі дві доньки обіймають батька малюнок
Зворушлива листівка "Ти — найкращий тато на землі" до Дня батька 2026
Фото: Pinterest
Скачати красиву листівку з днем батька обійми сина і тата малюнок
Красиві картинки з Днем батька: скачайте безкоштовно для привітання найрідніших
Фото: Pinterest
З днем батька листівка привітання кожен день з тобою свято ти найкращий в світі тато донька обіймає батька тримає рожеве серце малюнок
Зворушлива листівка з Днем батька: "Кожен день з тобою свято, Ти — найкращий в світі тато!"
Фото: Pinterest
Листівка з днем батька з віршем миру злагоди здоровя тато тримає дитину на плечах із повітряними кульками панорамна картинка
Оригінальне привітання з Днем батька 2026 у віршах із побажаннями миру та злагоди
Фото: Pinterest
Зворушлива листівка з Днем батька 2026 із зображенням дитини на плечах у військового та написом Тато бережи себе
Картинка з днем батька від дочок
Патріотична картинка з Днем батька
З днем батька листівка ти найкращий тато на землі дві доньки обіймають батька малюнок
Скачати красиву листівку з днем батька обійми сина і тата малюнок
З днем батька листівка привітання кожен день з тобою свято ти найкращий в світі тато донька обіймає батька тримає рожеве серце малюнок
Листівка з днем батька з віршем миру злагоди здоровя тато тримає дитину на плечах із повітряними кульками панорамна картинка

Нагадаємо:

Крім того, 8 жовтня в Україні відзначають День юриста — професійне свято усіх адвокатів, суддів, нотаріусів та інших служителів Закону.