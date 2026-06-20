Привітання з днем батька: найкращі побажання, листівки та приколи про тата (фото)
21 червня Україна та світ відзначають День батька — свято, коли кожен має нагоду подякувати найріднішим чоловікам за їхню підтримку, мудрість та безкінечне терпіння. Оскільки найкращий спосіб висловити любов — це подарувати гарний настрій, ми зібрали для вас найкумедніші меми, фотожаби та яскраві листівки, які точно змусять вашого тата усміхнутися.
Гумор, який об'єднує: чому тати обожнюють меми
Кожен батько — це унікальне поєднання суворості, життєвої мудрості та фірмових жартів, які зрозумілі тільки родині. Від класичного "А я казав!" до майстерного ремонту всього на світі за допомогою синьої ізострічки — наші тати заслуговують на порцію хорошого гумору у своє свято. Соцмережі напередодні свята вибухнули сотнями тематичних картинок, тож саме час обрати ту, яка найкраще описує вашого голову родини.
Найпопулярніші теми для татівських фотожаб:
"Експерт з усього": меми про те, як тато контролює ремонт, лагодить техніку або дає "найкращі" поради під час водіння.
"Головний шашличник": жарти про сакральний ритуал приготування м'яса на природі, де нікому, крім шефа, не дозволено торкатися до мангала.
"Тато і домашній улюбленець": класична історія про те, як батько спочатку був категорично проти кота чи собаки, а тепер спить із ними в обнімку на дивані й купує найкращі смаколики.
Короткі та кумедні текстові привітання для ваших листівок
Якщо ви хочете додати до веселої картинки кілька влучних слів від себе, скористайтеся нашою підбіркою коротких привітань, які легко скопіювати та надіслати в месенджер:
- "Тату, зі святом! Дякую, що навчив мене всьому: від того, як тримати молоток, до вміння робити максимально серйозний вигляд, коли я нічого не розумію. Ти найкращий!"
- Варіант для любителів відпочинку: "З Днем батька! Бажаю, щоб пульт від телевізора завжди був під рукою, шкарпетки ніколи не губилися, а твої фірмові жарти викликали у всіх щирий сміх!"
- Варіант для душевного настрою: "Любий тату, зі святом! Дякую за твоє залізне терпіння та за те, що завжди знаєш відповіді на всі питання в світі (навіть якщо для цього доводиться трохи вигадувати). Люблю тебе!"
Нагадаємо:
- 18 червня світ відзначав Міжнародний день пікніка. Фокус писав про 6 дивовижних локацій у різних областях України, де ваш літній ланч стане незабутнім.
- Фокус розповідав історію міжнародного дня жінок та публікував добірку красивих слів на 8 березня.
Крім того, 8 жовтня в Україні відзначають День юриста — професійне свято усіх адвокатів, суддів, нотаріусів та інших служителів Закону.