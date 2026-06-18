Міжнародний день пікніка: 6 найкращих місць на природі в Україні (фото)

Щорічно 18 червня світ відзначає Міжнародний день пікніка — свято, яке нагадує про цінність спокійного відпочинку на свіжому повітрі та єднання з природою. Для українців це чудова нагода бодай на день відволіктися від щоденних турбот, зібрати кошик зі смаколиками та разом із найближчими вирушити до одного з мальовничих куточків нашої країни.

Традиція, що рятує від буденності

Своє коріння культура пікніків бере із Франції часів епохи Просвітництва, хоча справжньої масовості та звичного для нас вигляду — з великими картатими пледами й плетеними кошиками — вона набула в ХІХ столітті у Великій Британії. Тоді обіди на природі влаштовували після успішного полювання. Сьогодні ж пікнік — це не споживання їжі просто неба, а справжня філософія неспішного життя, заземлення та відновлення внутрішнього ресурсу.

В умовах сучасності для України такий відпочинок набув особливого значення, ставши безпечним способом емоційного перезавантаження. Наша країна багата на унікальні природні локації: від густих поліських лісів до затишних карпатських галявин та масштабних річкових каньйонів.

Відео дня

Пропонуємо мапу з 6 дивовижних локацій у різних областях України, де ваш літній ланч стане незабутнім.

6 найкращих локацій для пікніка в Україні

1. Бакота (Хмельницька область)

Бакоту часто називають українською Атлантидою. Це затоплене під час будівництва гідроелектростанції село, на місці якого утворилася неймовірної краси кришталева затока річки Дністер.

Захід сонця над Дністровським водосховищем у Бакоті Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Чому варто обрати: Тут панує унікальний мікроклімат, захищений високими скелями, завдяки чому тепло тримається значно довше. Ви можете розстелити кошик на високих кручах, звідки відкривається панорама на безкрайню водну гладь, що нагадує справжнє море.

Особливість: Поруч розташований старовинний скельно-печерний монастир, до якого можна прогулятися після обіду.

2. Озеро Синевир (Закарпатська область)

Найбільше та найглибше високогірне озеро України, розташоване на висоті майже тисячі метрів над рівнем моря в оточенні вікових смерек та ялиць.

Морське око Карпат — перлина Закарпаття Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Чому варто обрати: Повітря тут настільки чисте й насичене хвоєю, що його хочеться "пити". Це ідеальне місце для затишного, прохолодного пікніка навіть у спекотний червневий день. Влаштовувати багаття безпосередньо біля води заборонено, оскільки це територія Національного природного парку, проте навколо озера облаштовано безліч дерев'яних альтанок та зон для відпочинку.

Особливість: Можна поєднати ланч із прогулянкою на дерев'яному плоті до романтичного острівця посередині водойми.

3. Дружбівський кар'єр (Житомирська область)

Цю локацію в Коростенському районі за останні роки встигли охрестити "Житомирськими Мальдівами" завдяки неймовірному бірюзовому кольору води та білосніжним насипам навколо.

Житомирські Мальдіви — бірюзова вода та білий пісок Фото: imgur.com

Чому варто обрати: Якщо ви мрієте про пікнік у тропічному стилі, не виїжджаючи з країни — вам сюди. Контраст білого кварцового піску, смарагдової води та хвойного лісу на горизонті створює ілюзію закордонного курорту.

Особливість: Місце доволі дике, без розвиненої інфраструктури, тому абсолютно все — від питної води до парасольки від сонця — потрібно брати з собою.

4. Парк "Олександрія" (Київська область)

Для тих, хто віддає перевагу класичному та вишуканому відпочинку, ідеальним вибором стане дендропарк у Білій Церкві. Це один із найбільших і найстаріших парків Східної Європи, розташований на березі річки Рось.

Атмосфера аристократичного відпочинку в парку "Олександрія" Фото: з відкритих джерел

Чому варто обрати: Величезні зелені галявини, архітектурні напівруїни в романтичному стилі, колонади та ставки з лебедями створюють атмосферу аристократичного пікніка XVІІІ століття. Тут приємно розкинути ковдру під тінню екзотичних дерев, слухаючи шум водоспадів.

Особливість: У парку прокладено понад 400 кілометрів алей, тож знайти затишне безлюдне місце не складе труднощів.

5. Медобори та карстові озера (Тернопільська область)

Заповідник "Медобори" та затишні карстові озера поблизу села Вікно — це дивовижна альтернатива закритим південним і східним рекреаційним зонам.

Унікальні карстові озера-вікнини на Тернопільщині Фото: з відкритих джерел

Чому варто обрати: Тут розташовані унікальні карстові озерця ("вікнини"), які не замерзають узимку і залишаються приємно прохолодними влітку. Вода в них має неймовірний синьо-зелений відтінок. Розташувавшись на зеленій галявині поруч, можна насолоджуватися співом птахів і тишею, якої так не вистачає в мегаполісах.

Особливість: Вода в озерах має високу щільність і постійну температуру, а навколишні пагорби Товтрового кряжу створюють затишний, закритий від вітрів простір.

6. Буцький каньйон (Черкаська область)

Справжнє природне диво на річці Гірський Тікич біля селища Буки, яке часто називають "Маленькою Швейцарією".

Величні гранітні скелі Буцького каньйону Фото: Вікіпедія

Чому варто обрати: Каньйон утворений високими скелями з протерозойського граніту, вік яких оцінюють у 2 мільярди років. Влаштувати перекус на одному з величезних пласких кам'яних валунів під шум стрімкої річки та двометрового водоспаду Вир — це особливе задоволення.

Особливість: Місце дуже популярне серед альпіністів, тому під час обіду можна спостерігати за їхніми тренуваннями на прямовисних стінах.

Чек-лист для ідеального та відповідального пікніка

Щоб ваш відпочинок приніс лише позитивні емоції та не зашкодив довкіллю, дотримуйтеся простих правил:

Посуд та текстиль: Замініть одноразовий пластик на багаторазові екологічні контейнери чи бамбуковий посуд. Візьміть щільне покривало з непромокальною основою.

Замініть одноразовий пластик на багаторазові екологічні контейнери чи бамбуковий посуд. Візьміть щільне покривало з непромокальною основою. Меню: Обирайте продукти, які не псуються швидко на сонці (тверді сири, в'ялене м'ясо, свіжі овочі, фрукти, горіхи, багет).

Обирайте продукти, які не псуються швидко на сонці (тверді сири, в'ялене м'ясо, свіжі овочі, фрукти, горіхи, багет). Екологічна відповідальність: Головне правило відпочинку на природі — локація після вашого відходу має залишитися чистішою, ніж була до вас. Завжди забирайте все сміття з собою.

Головне правило відпочинку на природі — локація після вашого відходу має залишитися чистішою, ніж була до вас. Завжди забирайте все сміття з собою. Пожежна безпека: Розводьте багаття або використовуйте мангали виключно в спеціально відведених для цього зонах, ретельно гасіть вогонь перед тим, як піти.

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Крім того, Фокус розповідав детальніше про Шацькі озера на Волині — унікальний природний комплекс, аналогів якого у Європі просто не існує.