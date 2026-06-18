Международный день пикника: 6 лучших мест на природе в Украине (фото)

Ежегодно 18 июня мир отмечает Международный день пикника — праздник, который напоминает о ценности спокойного отдыха на свежем воздухе и единении с природой. Для украинцев это прекрасная возможность хотя бы на день отвлечься от повседневных забот, собрать корзинку с вкусностями и вместе с близкими отправиться в один из живописных уголков нашей страны.

Традиция, спасающая от обыденности

Культура пикников уходит корнями во Францию эпохи Просвещения, хотя настоящую массовость и привычный для нас облик — с большими клетчатыми пледами и плетеными корзинами — она приобрела в XIX веке в Великобритании. Тогда обеды на природе устраивали после удачной охоты. Сегодня же пикник — это не просто трапеза под открытым небом, а настоящая философия неспешной жизни, приземлённости и восстановления внутренних сил.

В современных условиях для Украины такой отдых приобрел особое значение, став безопасным способом эмоциональной перезагрузки. Наша страна богата уникальными природными локациями: от густых полесских лесов до уютных карпатских полянок и масштабных речных каньонов.

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Предлагаем вам карту с 6 удивительных мест в разных областях Украины, где ваш летний ланч станет незабываемым.

6 лучших мест для пикника в Украине

1. Бакота (Хмельницкая область)

Бакоту часто называют украинской Атлантидой. Это село, затопленное во время строительства гидроэлектростанции, на месте которого образовался кристально чистый залив реки Днестр невероятной красоты.

Закат над Днестровским водохранилищем в Бакоте Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Почему стоит выбрать это место: здесь царит уникальный микроклимат, защищённый высокими скалами, благодаря чему тепло сохраняется значительно дольше. Вы можете расстелить плетеную корзину на высоких утесах, откуда открывается панорама на бескрайнюю водную гладь, напоминающую настоящее море.

Особенность: Рядом находится старинный скально-пещерный монастырь, до которого можно прогуляться после обеда.

2. Озеро Синевир (Закарпатская область)

Самое большое и самое глубокое высокогорное озеро Украины, расположенное на высоте почти тысячи метров над уровнем моря в окружении вековых елей и пихт.

Морское око Карпат — жемчужина Закарпатья Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Почему стоит выбрать это место: воздух здесь настолько чистый и насыщенный хвойным ароматом, что его хочется "пить". Это идеальное место для уютного, прохладного пикника даже в жаркий июньский день. Разводить костры непосредственно у воды запрещено, поскольку это территория Национального природного парка, однако вокруг озера обустроено множество деревянных беседок и зон для отдыха.

Особенность: Можно совместить обед с прогулкой на деревянном плоту к романтическому островку посреди водоема.

3. Дружбовский карьер (Житомирская область)

Эту местность в Коростенском районе за последние годы успели прозвать "Житомирскими Мальдивами" благодаря невероятному бирюзовому цвету воды и белоснежным насыпям вокруг.

Житомирские Мальдивы — бирюзовая вода и белый песок Фото: imgur.com

Почему стоит выбрать: если вы мечтаете о пикнике в тропическом стиле, не выезжая за границу, — вам сюда. Контраст белого кварцевого песка, изумрудной воды и хвойного леса на горизонте создает иллюзию зарубежного курорта.

Особенность: Место довольно дикое, без развитой инфраструктуры, поэтому абсолютно всё — от питьевой воды до зонтика от солнца — нужно брать с собой.

4. Парк "Александрия" (Киевская область)

Для тех, кто предпочитает классический и изысканный отдых, идеальным выбором станет дендропарк в Белой Церкви. Это один из крупнейших и старейших парков Восточной Европы, расположенный на берегу реки Рось.

Атмосфера аристократического отдыха в парке "Александрия" Фото: из открытых источников

Почему стоит выбрать: Огромные зеленые лужайки, архитектурные полуруины в романтическом стиле, колоннады и пруды с лебедями создают атмосферу аристократического пикника XVIII века. Здесь приятно расстелить плед в тени экзотических деревьев, слушая шум водопадов.

Особенность: В парке проложено более 400 километров аллей, поэтому найти уютное уединенное место не составит труда.

5. Медоборы и карстовые озера (Тернопольская область)

Заповедник "Медоборы" и уютные карстовые озера в окрестностях села Викно — это замечательная альтернатива закрытым южным и восточным рекреационным зонам.

Уникальные карстовые озера-викнины в Тернопольской области Фото: из открытых источников

Почему стоит выбрать это место: здесь находятся уникальные карстовые озерца ("викнины"), которые не замерзают зимой и остаются приятно прохладными летом. Вода в них имеет невероятный сине-зелёный оттенок. Устроившись на зелёной поляне рядом, можно наслаждаться пением птиц и тишиной, которой так не хватает в мегаполисах.

Особенность: Вода в озерах отличается высокой плотностью и постоянной температурой, а окружающие холмы Товтрового кряжа создают уютное, защищенное от ветров пространство.

6. Буцкий каньон (Черкасская область)

Настоящее чудо природы на реке Горный Тикич возле посёлка Буки, который часто называют "Маленькой Швейцарией".

Величественные гранитные скалы Буцкого каньона Фото: Википедия

Почему стоит выбрать: Каньон образован высокими скалами из протерозойского гранита, возраст которых оценивается в 2 миллиарда лет. Устроить перекус на одном из огромных плоских каменных валунов под шум стремительной реки и двухметрового водопада "Вир" — это особое удовольствие.

Особенность: Это место очень популярно среди альпинистов, поэтому во время обеда можно понаблюдать за их тренировками на отвесных стенах.

Чек-лист для идеального и ответственного пикника

Чтобы ваш отдых принёс только положительные эмоции и не нанёс вреда окружающей среде, соблюдайте простые правила:

Посуда и текстиль: Замените одноразовый пластик на многоразовые экологичные контейнеры или бамбуковую посуду. Возьмите плотное покрывало с непромокаемой основой.

Замените одноразовый пластик на многоразовые экологичные контейнеры или бамбуковую посуду. Возьмите плотное покрывало с непромокаемой основой. Меню: Выбирайте продукты, которые не портятся быстро на солнце (твердые сыры, вяленое мясо, свежие овощи, фрукты, орехи, багет).

Выбирайте продукты, которые не портятся быстро на солнце (твердые сыры, вяленое мясо, свежие овощи, фрукты, орехи, багет). Экологическая ответственность: Главное правило отдыха на природе — место после вашего ухода должно остаться чище, чем было до вас. Всегда уносите весь мусор с собой.

правило отдыха на природе — место после вашего ухода должно остаться чище, чем было до вас. Всегда уносите весь мусор с собой. Пожарная безопасность: разводите костры или используйте мангалы исключительно в специально отведенных для этого зонах, тщательно тушите огонь перед уходом.

Напомним, ранее "Фокус" писал :

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