Бьянка Цензори надела корсетное боди и перья на день рождения Канье Уэста (фото)

Американский рэпер Канье Уэст с размахом отпраздновал свой 49-й день рождения, потратив почти 400 000 долларов на роскошную вечеринку в стиле маскарада во французском Версальском дворце. Вместе со своей женой Бьянкой Цензори эпатажный музыкант собрал более 20 близких друзей в исторической резиденции, после чего компания продолжила веселье в соседнем элитном отеле Airelles.

Для этого особенного вечера именинник, его муза и приглашенные друзья подобрали весьма своеобразные наряды. Канье Уэст появился в полностью чёрном наряде, состоящем из куртки, кожаных брюк, сапог и кожаных перчаток, а его лицо, по уже привычной традиции, закрывала маска, пишет Page Six.

Канье Уэст и Бьянка Цензори удивили своими образами Фото: Instagram

Его жена, 31-летняя австралийская модель Бьянка Цензори, выбрала кремовое атласное корсетное боди и экстравагантную юбку с каркасной подкладкой. Лицо красавицы скрывал пышный головной убор из перьев, а завершали эффектный образ атласные туфли на танкетке. Приглашённые гости также поддержали мистический дресс-код, причём некоторые вместо классических маскарадных масок решили надеть маски животных.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори удивили своими нарядами на дне рождения Фото: Instagram

Другие скандальные образы Бьянки Цензори

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Бьянка Цензори появилась в прозрачном боди на свидании с Канье Уэстом. Пара устроила романтический вечер в Грузии, где Уэст дал свой первый масштабный концерт перед 70 тысячами зрителей.

Канье Уэст и его жена оказались в центре внимания папарацци во время романтического ужина в историческом отеле Лос-Анджелеса. Рэпер выбрал довольно сдержанный образ, однако его спутница в очередной раз эпатировала публику откровенным нарядом на грани фола.

Кроме того, Бьянка возмутила жителей Майорки своим внешним видом.