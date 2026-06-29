Б'янка Цензорі одягнулась в корсетне боді та пір'я на день народження Каньє Веста (фото)

Американський репер Каньє Вест з розмахом відсвяткував свій 49-й день народження, витративши майже 400 000 доларів на розкішну вечірку в стилі маскараду у французькому Версальському палаці. Разом зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі епатажний музикант зібрав понад 20 близьких друзів в історичній резиденції, після чого компанія продовжила розваги у сусідньому елітному готелі Airelles.

Для особливого вечора іменинник, його муза та запрошені друзі підібрали вельми специфічне вбрання. Каньє Вест з'явився у повністю чорному аутфіті, що складався з куртки, шкіряних штанів, чобіт та шкіряних рукавичок, а його обличчя за вже звичною традицією закривала маска, пише Page Six.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі здивували образами Фото: Instagram

Його дружина, 31-річна австралійська модель Б'янка Цензорі, обрала кремове атласне корсетне боді та ексцентричну спідницю з каркасною підтримкою знизу, яку вона зняла для фотосесії. Обличчя красуні приховував пишний головний убір із пір'я, а завершували ефектний образ атласні туфлі на танкетці. Запрошені гості також підтримали містичний дрес-код, причому дехто замість класичних маскарадних масок вирішив одягнути маски тварин.

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Каньє Вест і Б'янка Цензорі здивували образами на дні народженні Фото: Instagram

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Надаємо, раніше Фокус писав, що:

Б'янка Цензорі показалась у прозорому боді на побаченні з Каньє Вестом. Пара влаштувала романтичний вечір у Грузії, де Вест відіграв свій перший масштабний концерт для 70 тисяч глядачів.

Каньє Вест та його дружина опинилися в центрі уваги папараці під час романтичної вечері в історичному готелі Лос-Анджелеса. Репер обрав доволі стриманий образ, однак його супутниця вкотре епатувала публіку відвертим аутфітом на межі фолу.

Крім того, Б'янка розлютила жителів Майорки своїм зовнішнім виглядом.