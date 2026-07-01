Известная многодетная певица призналась, что живет в долгах (фото)

35-летняя украинская певица и продюсер Светлана Тарабарова поразила всех суммой долга за свой дом, за который до сих пор приходится платить ещё и аренду.

В интервью Славе Дёмину женщина призналась, что не нашлось покупателей на её дом под Киевом, купленный в кредит, поэтому они с мужем решили оставить жильё себе.

Тарабарова выплачивает кредит за дом

"Во-первых, никто его не купил. Во-вторых, мы поняли, что не можем этого сделать. Мы очень любим это место, здесь родилась наша семья. Долг мы до сих пор выплачиваем. К сожалению, нам так и не удалось его погасить. Осталось ещё много — чуть меньше 100 тысяч долларов. Но всё равно очень много. Он висит, давит, а я вообще не из тех, кто любит долги, я их ненавижу", — говорит Светлана.

К тому же певица не только выплачивает кредит, но и дополнительно платит за аренду.

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"Мы платим аренду за собственный дом и погашаем долг. Это нормально. Мы сами предложили поступать так, потому что не выполнили свои обязательства перед этим человеком. Слава Богу, нам пошли навстречу, никто нас не выгонял из дома, как это могло бы быть в других случаях. Это просто как процент", — рассказала артистка.

По словам Светланы, это меньше трёх тысяч долларов.

Светлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Расходы певицы

В частности, звезда сцены рассказала о своём финансовом положении и ежемесячных расходах.

"Лучше спроси, сколько в месяц мы тратим. О-чень много! Ну, нет стандартных доходов. Иногда не хватает даже на самое необходимое. Школа, детский сад, няня, две квартиры наших мам — одна боится жить в Киеве, а у другой квартира в Херсоне", — говорит Тарабарова.

Впоследствии многодетная мама призналась, что примерные расходы, а значит, и доход её семьи, составляют около 5 тысяч долларов.

"Я думаю, что больше. Мне важно не обидеть человека, сидящего перед экраном. Я не хочу его разозлить. Как-то не очень — о деньгах рассказывать", — добавила знаменитость.

Светлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Осложненные беременности

Кроме того, певица вспомнила, как тяжело переносила все три беременности.

"Мне было очень плохо. Я думала, что заболела", — говорит Светлана о своей первой беременности.

А во время второй беременности у звезды был "ужасный токсикоз".

"У меня три беременности были очень сложными. Я три раза находилась на наблюдении", — призналась звезда.

Несмотря на это, Тарабарова хотела бы четвертого ребенка, но чуть позже.

"Я ещё не оправилась от третьего. Мне физически очень тяжело", — говорит певица.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова рассказала о романе с Владимиром Дантесом. Это было ещё в юности.

Певица в третий раз стала мамой в апреле 2023 года.

Кроме того, артистка рассказала Фокусу о том, отправится ли её муж на фронт и почему она до сих пор не уехала из Украины вместе с ним.