Відома багатодітна співачка зізналася, що живе в боргах (фото)

35-річна українська співачка та продюсерка Світлана Тарабарова шокувала сумою боргу за свій будинок, за який досі треба платити ще й оренду.

В інтерв’ю Славі Дьоміну жінка зізналася, що не знайшлось покупців на її будинок під Києвом, придбаний у кредит, тож вони з чоловіком вирішили залишити житло собі.

Тарабарова платить кредит за будинок

"По-перше, ніхто його не купив. По-друге, ми зрозуміли, що ми не можемо. Ми дуже любимо це місце, тут народилась наша родина. Борг ми досі виплачуємо. На жаль, нам так і не вдалося його закрити. Багато залишилось ще — трішки менше 100 тисяч доларів. Але все одно дуже багато. Він висить, тисне, а я взагалі не та людина, яка любить борги, я їх ненавиджу", — каже Світлана.

До того ж, співачка не лише віддає кредит, вона додатково платить за оренду.

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"Ми платимо оренду власного будинку і виплачуємо борг. Це нормально. Ми самі запропонували так робити, бо ми перед людиною не виконали свої зобов’язання. Дякувати Богу, нам пішли назустріч, ніхто нас не виганяв з дому, як це могло б бути в інших варіантах. Це просто як відсоток", — розповіла артистка.

За словами Світлани, це менше трьох тисяч доларів.

Світлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Витрати співачки

Зокрема, зірка сцени розповіла про своє фінансове положення і щомісячні витрати.

"Запитай краще, скільки на місяць ми витрачаємо. Ба-га-то! Ну, немає стандартних заробітків. Інколи не вистачає навіть закрити базові потреби. Школа, садок, няня, дві квартири наших мам — одна боїться жити в Києві, а в іншої квартира в Херсоні", — каже Тарабарова.

Згодом багатодітна мама зізналася, що приблизні витрати, а отже і дохід її сім'ї, дорівнюють близько 5 тисяч доларів.

"Я думаю, що більше. Мені важливо не образити людину, яка сидить біля екрану. Я не хочу її взбісити. Це якось не дуже — про гроші розповідати", — додала знаменитість.

Світлана Тарабарова Фото: Прес-служба

Складні вагітності

Також співачка пригадала, як важко переносила всі три вагітності.

"Мені було дуже погано. Я думала, що я захворіла", — каже Світлана про першу вагітність.

А під час другої вагітності у зірки був "страшний токсикоз".

"В мене три вагітності були дуже складні. Я три рази на збереженні була", — зізналася зірка.

Попри це, Тарабарова хотіла б четверту дитину, але трішки пізніше.

"Я ще від третьої не відійшла. Мені дуже складно фізично", — каже співачка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка, композиторка та авторка пісень Світлана Тарабарова розповіла про роман з Володимиром Дантесом. Це було ще в юнацькому віці.

Співачка втретє стала мамою у квітні 2023 року.

Крім того, артистка розповіла Фокусу про те, чи піде її чоловік на фронт і чому вона досі не виїхала з України разом з ним.