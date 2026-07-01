Готовится за 5 минут: салат из огурцов, от которого сходит с ума весь интернет
Блогер @kruchkov рассказал, как приготовить вкусный салат из свежих огурцов и греческого йогурта. По его словам, получается очень вкусно и сытно. На приготовление не уйдет много времени.
В социальных сетях набирает популярность простой рецепт освежающего огуречного салата на основе греческого йогурта. Блюдо готовится без весов и мерных стаканов. Это идеальный вариант лёгкой закуски для жаркого времени года.
Кулинар отмечает, что это не точная рецептура, а скорее ориентир — пропорции можно корректировать по своему вкусу.
"В прошлом году только ленивый не приготовил этот салат. Я не приготовил", — шутит он.
Салат из огурцов: рецепт
Для салата понадобятся:
- огурцы – 500–600 граммов;
- греческий йогурт – 250 граммов;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- кунжут – 1 столовая ложка;
- соль – по вкусу (щепотка);
- лимонный сок – из половины лимона.
Готовое блюдо рекомендуется подавать охлажденным.
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