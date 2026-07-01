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Готовится за 5 минут: салат из огурцов, от которого сходит с ума весь интернет

Рецепт салата из огурцов и йогурта
Блогер поделился рецептом вкусного салата из огурцов | Фото: TikTok

Блогер @kruchkov рассказал, как приготовить вкусный салат из свежих огурцов и греческого йогурта. По его словам, получается очень вкусно и сытно. На приготовление не уйдет много времени.

В социальных сетях набирает популярность простой рецепт освежающего огуречного салата на основе греческого йогурта. Блюдо готовится без весов и мерных стаканов. Это идеальный вариант лёгкой закуски для жаркого времени года.

Кулинар отмечает, что это не точная рецептура, а скорее ориентир — пропорции можно корректировать по своему вкусу.

"В прошлом году только ленивый не приготовил этот салат. Я не приготовил", — шутит он.

Салат из огурцов: рецепт

Для салата понадобятся:

  • огурцы – 500–600 граммов;
  • греческий йогурт – 250 граммов;
  • чеснок – 1–2 зубчика;
  • кунжут – 1 столовая ложка;
  • соль – по вкусу (щепотка);
  • лимонный сок – из половины лимона.
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Готовое блюдо рекомендуется подавать охлажденным.

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