Готується за 5 хв: салат з огірків, від якого дуріє весь інтернет

Блогер @kruchkov розповів, як приготувати смачний салат зі свіжих огірків та грецького йогурту. За його словами виходить дуже смачно і поживно. На приготування не знадобиться багато часу.

У соцмережах набирає популярності простий рецепт освіжаючого огіркового салату на основі грецького йогурту. Страва готується без вагів і мірних склянок. Це ідеальний варіант легкої закуски для спекотної пори року.

Кулінар наголошує, що це не точна рецептура, а швидше орієнтир – пропорції можна коригувати на власний смак.

"У минулому році тільки лінивий не приготував цей салат. Я не приготував", – жартує він.

Салат з огірків: рецепт

Для салату знадобляться:

огірки – 500-600 грамів;

грецький йогурт – 250 грамів;

часник – 1-2 зубчики;

кунжут – 1 столова ложка;

сіль – за смаком (дрібка);

лимонний сік – з половини лимона.

Готову страву рекомендують подавати охолодженою.

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