Готується за 5 хв: салат з огірків, від якого дуріє весь інтернет
Блогер @kruchkov розповів, як приготувати смачний салат зі свіжих огірків та грецького йогурту. За його словами виходить дуже смачно і поживно. На приготування не знадобиться багато часу.
У соцмережах набирає популярності простий рецепт освіжаючого огіркового салату на основі грецького йогурту. Страва готується без вагів і мірних склянок. Це ідеальний варіант легкої закуски для спекотної пори року.
Кулінар наголошує, що це не точна рецептура, а швидше орієнтир – пропорції можна коригувати на власний смак.
"У минулому році тільки лінивий не приготував цей салат. Я не приготував", – жартує він.
Салат з огірків: рецепт
Для салату знадобляться:
- огірки – 500-600 грамів;
- грецький йогурт – 250 грамів;
- часник – 1-2 зубчики;
- кунжут – 1 столова ложка;
- сіль – за смаком (дрібка);
- лимонний сік – з половини лимона.
Готову страву рекомендують подавати охолодженою.
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