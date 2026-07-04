Guzema Foundation и Atlas Festival выпустили благотворительную коллекцию: "Сбор 150%" продолжается

Благотворительный фонд Guzema Foundation и Atlas Festival объединили усилия, чтобы поддержать акцию "Сбор 150%".

Партнеры создали специальную лимитированную благотворительную коллекцию украшений из серебра и керамики, основанную на фестивальной айдентике, разработанной украинской художницей Машей Ревой.

Стильные, красочные и в то же время символические украшения воплощают главную идею — свободу выбора и самовыражения.

В коллекцию входят два универсальных украшения-подвески: глаз и звезда

"Для нашего фонда каждая благотворительная коллекция имеет особую ценность, ведь за ней стоит реальная помощь военным. Вместе с ATLAS FESTIVAL мы хотели напомнить о свободе, музыке, легкости и вере в будущее. Это, казалось бы, простые вещи, но во время войны они приобретают особую ценность. Поэтому сегодня важно объединяться и поддерживать Силы обороны Украины", — отмечают в команде Guzema Foundation.

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Символ глаза олицетворяет взгляд в будущее, а звезда — мечту, свободу и внутренний свет, который помогает двигаться вперёд даже в самые мрачные времена.

Создатели хотели напомнить о том, ради чего люди живут сегодня, и о будущем, которое они продолжают строить вместе.

"Уже второй год подряд все, что создает команда фестиваля, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает. Именно в этой парадигме мы стараемся воплощать в жизнь каждую нашу инициативу. Мы очень ценим наших посетителей, поэтому в этом году вместе с Guzema Foundation решили создать символическое украшение, которое можно носить в течение года в память об Atlas Festival. Это наша благодарность каждому слушателю за многолетнее доверие и любовь. А заодно — возможность вместе поддержать Силы обороны Украины", — добавляют в Atlas Festival.

Все, что создает команда Atlas Festival, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает Все, что создает команда Atlas Festival, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает Все, что создает команда Atlas Festival, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает Все, что создает команда Atlas Festival, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает Все, что создает команда Atlas Festival, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает Все, что создает команда Atlas Festival, можно описать тремя словами: объединяет, вдохновляет и помогает

В коллекцию входят два универсальных украшения-подвески: глаз и звезда. Каждое из них состоит из трёх ключевых элементов: серебряной пластины с эмалью, цветных керамических бусин и вощеной нити. Украшения представлены в четырёх цветах: оранжевом, зелёном, голубом и розовом. Их можно носить как чокер, браслет или использовать в качестве оригинального акцента в различных стилизациях.

К благотворительной кампании присоединились MONATIK, фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин, Мишель Андраде и SKYLERR. Съемки кампании прошли на склонах ботанического сада в Киеве — среди ярких красок лета и под голубым небом, за которое сегодня сражаются украинские защитники.

Все 100% средств от продажи украшений пойдут на закупку оборудования для Сил обороны Украины в рамках проекта "Дронопад", являющегося частью общей акции "Сбор 150%". Благотворительный проект реализован при поддержке ПриватБанка.

Поддержать инициативу можно, купив украшения онлайн на странице Guzema Foundation. Количество изделий ограничено.

Ранее мы писали, что за пожертвование от 300 гривен в рамках акции "Сбор 150%" можно выиграть квартиру