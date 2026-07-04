Guzema Foundation та Atlas Festival випустили благодійну колекцію: "Збір 150%" триває

Благодійний фонд Guzema Foundation та Atlas Festival об’єднали зусилля, щоб підтримати “Збір 150%”.

Партнери створили спеціальну лімітовану благодійну колекцію прикрас зі срібла та кераміки на основі фестивальної айдентики, розробленої українською мисткинею Машею Ревою.

Стильні, кольорові, і водночас, символічні прикраси, несуть головну ідею – свободу вибору та самовираження.

В колекцію входить дві універсальні прикраси-підвіси: око та зірка

“Для нашого фонду кожна благодійна колекція має особливу цінність, адже за нею стоїть реальна допомога військовим. Разом з ATLAS FESTIVAL ми хотіли нагадати про свободу, музику, легкість та віру в майбутнє. Це наче прості речі, але під час війни вони набувають особливої цінності. Тому сьогодні важливо об'єднуватися і підтримувати Сили оборони України”, — зазначають у команді Guzema Foundation.

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Символ ока уособлює погляд у майбутнє, а зірка — мрію, свободу та внутрішнє світло, яке допомагає рухатися вперед навіть у найтемніші часи.

Креатори хотіли нагадати про моменти, заради яких люди живуть сьогодні, і про майбутнє, яке продовжують будувати разом.

“Уже другий рік поспіль усе, що створює команда фестивалю, можна описати трьома словами: об’єднує, надихає та допомагає. Саме в цій парадигмі ми намагаємося реалізовувати кожну нашу ініціативу. Ми дуже цінуємо наших відвідувачів, тому цього року разом із Guzema Foundation захотіли створити символічну прикрасу, яку можна носити протягом року як згадку про Atlas Festival. Це наша подяка кожному слухачеві за багаторічну довіру та любов. А водночас — можливість разом підтримати Сили оборони України”, — додають в Atlas Festival.

Усе, що створює команда Atlas Festival, можна описати трьома словами: об"єднує, надихає та допомагає Усе, що створює команда Atlas Festival, можна описати трьома словами: об"єднує, надихає та допомагає Усе, що створює команда Atlas Festival, можна описати трьома словами: об"єднує, надихає та допомагає Усе, що створює команда Atlas Festival, можна описати трьома словами: об"єднує, надихає та допомагає Усе, що створює команда Atlas Festival, можна описати трьома словами: об"єднує, надихає та допомагає Усе, що створює команда Atlas Festival, можна описати трьома словами: об"єднує, надихає та допомагає

В колекцію входить дві універсальні прикраси-підвіси: око та зірка. Кожна з них має три ключові елементи: срібну пластину з емаллю, кольорові керамічні намистини та вощену нитку. Прикраси представлені у чотирьох кольорах: помаранчевому, зеленому, блакитному та рожевому. Їх можна носити як чокер, браслет або використовувати як оригінальний акцент у різних стилізаціях.

До благодійної кампанії долучилися MONATIK, фронтмен гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін, Мішель Андраде та SKYLERR. Знімання кампанії відбулося на схилах ботанічного саду в Києві — серед яскравих барв літа та під блакитним небом, заради якого сьогодні борються українські захисники.

Усі 100% коштів від продажу прикрас підуть на зкупівлю обладнання для Сил оборони України в рамках проєкту “Дронопад” у межах загального “Збору 150%”. Благодійний проєкт реалізовано за підтримки Приват Банку.

Підтримати ініціативу можна, придбавши прикраси онлайн на сторінці Guzema Foundation. Кількість виробів обмежена.

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