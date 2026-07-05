Женщина старше мужа на 28 лет: украинская супружеская пара рассказала, почему они любят друг друга (видео)

В соцсетях бурно обсуждают супружескую пару, в которой жена старше мужа на 28 лет. Сама женщина до этого была замужем, а познакомилась с будущим мужем, когда ей было 18 лет.

В настоящее время пара состоит в браке и имеет двоих детей. Видео появилось в TikTok на аккаунте Angelina.Pichik.

Парень рассказал, что когда он встретил свою возлюбленную, ей было 47, а ему — 18.

По словам мужчины, когда он увидел свою будущую жену, то подумал, что это "классная женщина, которая очень классно говорит", однако особого восторга она у него не вызвала. Зато на вопрос о том, что подумала женщина о своём будущем муже, ответил он сам. Так, он получил сертификат на её мастер-классе, а когда пришёл к ней на занятия, она даже не вспомнила о нём.

Женщина рассказала, что когда парень впервые попытался её поцеловать, она оттолкнула его, но тот объяснил, что уже взрослый, отметив, что ему "почти 19 лет".

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Кроме того, она рассказала, что до этого уже 30 лет была замужем, а также имеет сына, который на 6 лет старше её нового мужа. Тем не менее сын отнёсся к выбору своей мамы вполне нормально.

Парень же рассказал, что его мать моложе жены на полгода, а отец — на 6,5 лет. Однако они отнеслись к этому нормально, хотя он и сообщил им об этом только после свадебного путешествия.

На вопрос о неприятии людей обществом парень ответил, что для него важно, чтобы он был счастлив. В свою очередь женщина отметила: "Я не ставлю перед собой цель дожить до старости. Я ставлю перед собой цель прожить яркую жизнь".

В комментариях мнения людей по поводу этой пары разделились: кто-то считает их современной и прогрессивной парой, а кто-то говорит, что это ненормально.

"Чего тут завидовать? У меня первый муж был на три года моложе, ребенок — ну, извините, второй — почти на 10 лет старше, и вот, слава Богу, наконец-то гармония) Это ненормально, когда женщина старше на 28 лет, это просто безумие…для меня лично предел, наверное, 5–7 лет, и то это должна быть безумная любовь, больше — это уже слишком, когда мужчина старше — это нормально, но не на 20 лет", — говорит одна из пользовательниц.

"Представьте, сколько в мире пар не смогли быть вместе из-за того, что „а что скажут люди, дети, родственники?“ Нам дана одна жизнь, чтобы прожить её, а не оправдывать чьи-то ожидания. Тем, кто живёт вне рамок чужих ожиданий, — желаю успеха. А тем, кто выносит вердикты и решает, как кому лучше жить, желаю быть счастливыми настолько, чтобы не обращать внимания на жизнь других", — отвечает другая.

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