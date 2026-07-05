Жінка старша за чоловіка на 28 років: українське подружжя розповіло, чому кохає одне одного (відео)

У соцмережах бурхливо обговорюють подружжя, в якому дружина старша за чоловіка на 28 років. Сама жінка до цього була в шлюбі, а познайомилася з майбутнім чоловіком коли тому було 18 років.

Наразі пара одружена та має двох дітей. Відео з'явилося у Tiktok на акаунті Angelina.Pichik.

Хлопець розповів, що коли зустрів кохану, їй було 47, а йому — 18.

За словами чоловіка, коли він побачив майбутню дружину, то подумав, що це "класна жінка, яка дуже класно говорить", однак захвату від неї не було. Натомість на питання про те, що подумала жінка про свого майбутнього чоловіка, відповів він сам. Так, він отримав сертифікат на її майстер-класі, а коли прийшов до неї на навчання, то та навіть не згадала його.

Жінка розповіла, що коли хлопець спробував її поцілувати вперше, то вона його відштовхнула, але той пояснив, що вже дорослий, зазначивши, що йому "майже 19 років".

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Також вона розповіла, що до цього була вже 30 років заміжня, а також має сина, який старший на 6 років за її нового чоловіка. Тим не менш син сприйняв вибір своєї мами цілком нормально.

Хлопець же розповів, що його мати молодша за дружину на півроку, а тато — молодший на 6,5 років. Однак вони відреагували нормально, хоча він і повідомив їм про це лише після весільної подорожі.

На питання про несприйняття людей суспільством хлопець розповів, що йому важливо, аби він був щасливий. Натомість жінка зазначила, що "Я не ставлю за мету зустріти старість. Я ставлю за мету прожити яскраве життя".

У коментарях думки людей щодо пари розділились: хтось вважає їх сучасною просунутою парою, а хтось каже, що це ненормально.

"В чому заздрість?в мене перший чоловік на три роки молодший був, дитина дитиною вибачте, другий старше майже на 10 років і тут Слава Богу, нарешті гармонія)це не норма коли жінка старше на 28 років, це кабзда…для мене особисто потолок мабуть 5-7 років і то це бешене кохання має бути, вже більше це занадто, коли чоловік старший то норм і то не 20 років", — каже одна з користувачок.

"Уявіть, скільки в світі пар не змогли бути разом через " а що скажуть люди, діти ,родичі?" Нам дано 1 життя, щоб прожити його, а не відповідати чиїмсь очікуванням. Тим хто живе поза стандартами чужих очікувань — бажаю успіху. А тим хто виносить вердикти і вирішує ,як кому краще жити бажаю бути щасливими настільки, щоб не звертати увагу на життя інших", — відповідає інша.

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