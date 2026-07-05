Цимбалюк вновь подогрел слухи о романе: Светлицкая показала загадочный подарок (фото)
Украинский актёр Тарас Цимбалюк и его коллега Елена Светлицкая продолжают подогревать слухи о своём возможном романе. Новую волну обсуждений вызвал загадочный подарок, который актриса получила во время отдыха в Карпатах.
Сейчас Елена Светлицкая отдыхает с дочерьми в Буковеле, а Тарас Цимбалюк находится в Одессе. Несмотря на географическое расстояние, актеры одновременно опубликовали в Instagram одинаковые скриншоты своего общения по видеосвязи.
В частности, утро Елены началось с романтического сюрприза. В ее номер в отеле доставили огромный букет цветов с лаконичной открыткой, на которой было написано число "34" и нарисовано сердечко. Актриса трогательно прокомментировала подарок, подписав фото словами: "Очень люблю".
Хотя Елена прямо не назвала имя дарителя, поклонники убеждены, что это дело рук Тараса. Наблюдательные подписчики уже давно заметили, что звезды регулярно обмениваются лайками и оставляют милые комментарии под публикациями друг друга.
Слухи о том, что коллег связывает нечто большее, чем просто работа, появились еще в январе после их совместного отдыха. На прямые вопросы о романе знаменитости пока не дают четкого ответа, лишь интригуя публику заявлениями о давней дружбе и знании секретов друг друга.
Личная жизнь Цимбалюка
В 2025 году актер искал любовь в шоу "Холостяк" и, казалось бы, нашел ее, однако не остался в отношениях с победительницей шоу Надин Головчук из Хмельницкого. По словам девушки, они несколько раз виделись после съемок, а в один момент артист положил конец роману голосовым сообщением.
До этого Тарас встречался с бизнес-леди Светланой Готочкиной. А еще раньше был женат на визажистке Тине Антоненко и на своей однокурснице по студенческим годам.
Вместе со Светлицкой они начали подогревать слухи о романе после финала шоу "Холостяк". Артисты часто делились совместным контентом, но опровергали домыслы об отношениях.
Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:
- Елена Светлицкая отреагировала на слухи об отношениях с актером и 14-м "главным холостяком страны" Тарасом Цимбалюком.
- Актер подтвердил, что действительно попал в аварию на Пасху.
Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, что происходит за кулисами шоу "Холостяк" и сколько заработал Цимбалюк.