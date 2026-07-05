Цимбалюк вновь подогрел слухи о романе: Светлицкая показала загадочный подарок (фото)

Украинский актёр Тарас Цимбалюк и его коллега Елена Светлицкая продолжают подогревать слухи о своём возможном романе. Новую волну обсуждений вызвал загадочный подарок, который актриса получила во время отдыха в Карпатах.

Сейчас Елена Светлицкая отдыхает с дочерьми в Буковеле, а Тарас Цимбалюк находится в Одессе. Несмотря на географическое расстояние, актеры одновременно опубликовали в Instagram одинаковые скриншоты своего общения по видеосвязи.

Stories Тараса Цимбалюка Фото: Instagram

В частности, утро Елены началось с романтического сюрприза. В ее номер в отеле доставили огромный букет цветов с лаконичной открыткой, на которой было написано число "34" и нарисовано сердечко. Актриса трогательно прокомментировала подарок, подписав фото словами: "Очень люблю".

Свитлицкая опубликовала фотографии цветов Фото: Instagram

Хотя Елена прямо не назвала имя дарителя, поклонники убеждены, что это дело рук Тараса. Наблюдательные подписчики уже давно заметили, что звезды регулярно обмениваются лайками и оставляют милые комментарии под публикациями друг друга.

Відео дня

Слухи о том, что коллег связывает нечто большее, чем просто работа, появились еще в январе после их совместного отдыха. На прямые вопросы о романе знаменитости пока не дают четкого ответа, лишь интригуя публику заявлениями о давней дружбе и знании секретов друг друга.

Личная жизнь Цимбалюка

В 2025 году актер искал любовь в шоу "Холостяк" и, казалось бы, нашел ее, однако не остался в отношениях с победительницей шоу Надин Головчук из Хмельницкого. По словам девушки, они несколько раз виделись после съемок, а в один момент артист положил конец роману голосовым сообщением.

До этого Тарас встречался с бизнес-леди Светланой Готочкиной. А еще раньше был женат на визажистке Тине Антоненко и на своей однокурснице по студенческим годам.

Вместе со Светлицкой они начали подогревать слухи о романе после финала шоу "Холостяк". Артисты часто делились совместным контентом, но опровергали домыслы об отношениях.

Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:

Елена Светлицкая отреагировала на слухи об отношениях с актером и 14-м "главным холостяком страны" Тарасом Цимбалюком.

Актер подтвердил, что действительно попал в аварию на Пасху.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, что происходит за кулисами шоу "Холостяк" и сколько заработал Цимбалюк.