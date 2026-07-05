Цимбалюк знову підігрів чутки про роман: Світлицька показала загадковий подарунок (фото)

Український актор Тарас Цимбалюк та його колега Олена Світлицька продовжують підігрівати чутки про свій можливий роман. Хвилю нових обговорень спровокував загадковий подарунок, який акторка отримала під час відпочинку в Карпатах.

Зараз Олена Світлицька відпочиває з доньками в Буковелі, тоді як Тарас Цимбалюк перебуває в Одесі. Попри географічну відстань, актори одночасно поділилися в Instagram однаковими скриншотами свого спілкування по відеозв'язку.

Сториз Тараса Цимбалюка Фото: Instagram

Зокрема, ранок Олени розпочався із романтичного сюрпризу. До її готельного номера доставили величезний букет квітів із лаконічною листівкою, на якій було написано число "34" та намальоване сердечко. Акторка зворушливо прокоментувала презент, підписавши фото словами: "Люблю сильно".

Світлицька опублікувала квіти Фото: Instagram

Хоча Олена прямо не назвала ім'я дарувальника, прихильники переконані, що це справа рук Тараса. Спостережливі підписники вже давно помітили, що зірки регулярно обмінюються лайками та залишають милі коментарі під публікаціями одне одного.

Відео дня

Чутки про те, що колег поєднує щось більше, ніж просто робота, з'явилися ще в січні після їхнього спільного відпочинку. На прямі запитання про роман знаменитості поки не дають чіткої відповіді, лише інтригуючи публіку заявами про давню дружбу та знання секретів одне одного.

Особисте життя Цимбалюка

Актор у 2025 році шукав кохання на проєкті "Холостяк" і наче як його знайшов, проте не залишився у стосунках з переможницею шоу Надін Головчук з Хмельницького. За словами дівчини, вони кілька разів бачилися після зйомок, а в один момент артист закінчив роман голосовим повідомленням.

До цього Тарас зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. А ще раніше був одружений з візажисткою Тіною Антоненко та своєю одногрупницею в студентські роки.

Зі Світлицькою вони почали підігрівати чутки про роман після фіналу "Холостяка". Артисти часто ділилися спільним контентом, але домисли про стосунки заперечували.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Світлицька відреагувала на чутки про стосунки з актором та 14-м "головним холостяком країни" Тарасом Цимбалюком.

Актор підтвердив, що справді потрапив в аварію на Великдень.

Крім того, Фокус розповідав, що відбувається за лаштунками "Холостяка" і скільки заробив Цимбалюк.