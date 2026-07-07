Брэд Питт нежно обнял свою девушку Инес де Рамон для новых фотографий

Голливудский актёр Брэд Питт и его возлюбленная, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, впервые появились на совместных фотографиях в Instagram.

Фотографии "своих любимых влюбленных" опубликовала звездная парикмахерша Лори Занолетти, которая работала над прическами Питта и его избранницы на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, состоявшейся на днях.

Актер и Инес позировали как по отдельности, так и вместе, а на одном из снимков Брэд обнял девушку за талию.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Instagram

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Instagram

Девушка Брэда Питта

Звезда фильма "Бойцовский клуб", который был женат на Анджелине Джоли с 2014 по 2019 год, сейчас сосредоточен на будущем и не переживает из-за своих прошлых отношений. Брэд и Инес встречаются с 2022 года. Впрочем, время от времени до сих пор проходят судебные разбирательства с Джоли по поводу совместного имущества. Ранее инсайдеры говорили, что именно из-за этого актер не спешит вступать в новый брак.

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Инсайдеры говорят, что голливудский актёр чувствует себя "счастливым" от того, что Инес рядом с ним: "У Брэда и Инес всё хорошо в отношениях. Брэд рад, что она рядом, и сосредоточен на будущем".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анджелина Джоли впервые рассказала о том, что происходит в её личной жизни после громкого разрыва с Брэдом Питтом.

17-летний сын Джоли и Питта изменился до неузнаваемости.

Кроме того, Инес невероятно близка с семьёй Бреда. Они её "просто обожают" и с самого начала приняли её с распростёртыми объятиями.