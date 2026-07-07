Бред Пітт палко обійняв свою дівчину Інес де Рамон для нових фото
Голлівудський актор Бред Пітт та його кохана, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, дебютували на спільних фото в Instagram.
Світлини "своїх улюблених закоханих" опублікувала зіркова перукарка Лорі Занолетті, яка працювала над зачісками Пітта та його обраниці на весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, яке відбулося на днях.
Актор та Інес позували, як окремо, так і разом, а для одного фото Бред обійняв дівчину за талію.
Дівчина Бреда Пітта
Зірка фільму "Бійцівський клуб", який був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік, наразі зосереджений на майбутньому, а не переживає про свої минулі стосунки. Бред та Інес зустрічаються з 2022 року. Втім, час від часу досі відбуваються суди з Джолі за спільне майно. Раніше інсайдери казали, що саме через це актор не поспішає укладати новий шлюб.
Інсайдери кажуть, що голлівудський актор почувається "щасливим" від того, що Інес поруч з ним: "У Бреда та Інес все добре у їхніх стосунках. Бред радий, що вона поруч, і зосереджений на майбутньому".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після гучного розриву з Бредом Піттом.
- 17-річний син Джолі та Пітта змінився до невпізнання.
Крім того, Інес неймовірно близька з родиною Бреда. Вони її "просто обожнюють", і з самого початку її зустріли з розпростертими обіймами.