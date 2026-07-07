Бред Пітт палко обійняв свою дівчину Інес де Рамон для нових фото

Голлівудський актор Бред Пітт та його кохана, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, дебютували на спільних фото в Instagram.

Світлини "своїх улюблених закоханих" опублікувала зіркова перукарка Лорі Занолетті, яка працювала над зачісками Пітта та його обраниці на весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, яке відбулося на днях.

Актор та Інес позували, як окремо, так і разом, а для одного фото Бред обійняв дівчину за талію.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Instagram

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Instagram

Дівчина Бреда Пітта

Зірка фільму "Бійцівський клуб", який був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 по 2019 рік, наразі зосереджений на майбутньому, а не переживає про свої минулі стосунки. Бред та Інес зустрічаються з 2022 року. Втім, час від часу досі відбуваються суди з Джолі за спільне майно. Раніше інсайдери казали, що саме через це актор не поспішає укладати новий шлюб.

Відео дня

Інсайдери кажуть, що голлівудський актор почувається "щасливим" від того, що Інес поруч з ним: "У Бреда та Інес все добре у їхніх стосунках. Бред радий, що вона поруч, і зосереджений на майбутньому".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після гучного розриву з Бредом Піттом.

17-річний син Джолі та Пітта змінився до невпізнання.

Крім того, Інес неймовірно близька з родиною Бреда. Вони її "просто обожнюють", і з самого початку її зустріли з розпростертими обіймами.