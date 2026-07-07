Дженнифер Лопес появилась на публике в расстегнутой рубашке из перьев (фото)

Американская суперзвезда привлекла к себе всеобщее внимание в Париже, куда она прибыла на открытие Недели высокой моды. Для своего первого появления на публике артистка выбрала смелый и драматичный образ, который мгновенно оказался в центре внимания папарацци.

Папарацци застукали поп-икону вместе с её сестрой, когда она выходила из автомобиля в смелом наряде от бренда Michael Kors. Главным акцентом её эпатажного наряда стала объёмная рубашка, полностью покрытая белыми страусиными перьями. Певица намеренно оставила её расстегнутой, дерзко демонстрируя контрастное чёрное нижнее бельё.

Дженнифер Лопес выбрала эффектный наряд Фото: коллаж Фокус

Этот смелый топ звезда сбалансировала строгими черными шортами-бермудами и изящными мюлями с открытым носком от Giuseppe Zanotti. Свой роскошный наряд Дженнифер Лопес дополнила миниатюрной сумочкой от Chanel, а также массивными золотыми украшениями с драгоценными камнями, которые придали образу завершающий шик.

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Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Украинка встретилась с Лопес и рассказала ей о войне. Певица обнимала её и выражала сочувствие. В частности, они говорили о музыке и шоу.

Дженнифер появилась на концерте Арианы Гранде в компании своего 18-летнего сына Оскара — подростка, которого раньше знали как дочь Эмму. Пара не скрывалась от камер, и фото с шоу быстро разлетелись по сети.

Кроме того, актриса появилась на премьере своего нового фильма "Служебный роман" в платье с очень смелым декольте и позировала вместе с предполагаемым бойфрендом. Наряд плотно облегал фигуру звезды и имел длинный шлейф, из-за чего ассистенты Лопес постоянно его поправляли.