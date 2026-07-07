Дженніфер Лопес вийшла в світ в розстебнутій сорочці з пір'я (фото)

Американська суперзірка прикувала до себе погляди в Парижі, куди вона прибула на відкриття Тижня високої моди. Для першої появи на публіці артистка обрала сміливий та драматичний образ, який миттєво опинився в центрі уваги папараці.

Папараці заскочили поп-ікону разом із її сестрою, коли вона виходила з автомобіля у сміливому ансамблі від бренду Michael Kors. Головним акцентом її епатажного аутфіту стала об'ємна сорочка, повністю вкрита білим страусовим пір'ям. Співачка навмисно залишила її розстебнутою, зухвало демонструючи контрастну чорну спідню білизну.

Дженніфер Лопес одягнула ефектний образ Фото: колаж Фокус

Цей сміливий верх зірка збалансувала строгими чорними шортами-бермудами та витонченими мюлі з відкритим мисом від Giuseppe Zanotti. Свій люксовий вихід Дженніфер Лопес доповнила мініатюрною сумкою від Chanel, а також масивними золотими прикрасами з коштовними каменями, які додали фінального шику всьому образу.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка зустріла Лопес та розказала їй про війну. Співачка обіймала її та виражала свої співчуття. Зокрема, вони говорили про музику та шоу.

Дженніфер з'явилася на концерті Аріани Гранде у компанії свого 18-річного сина Оскара – підлітка, якого раніше знали як доньку Емму. Пара не ховалась від камер, і фото з шоу швидко розлетілися мережею.

Крім того, акторка зʼявилася на премʼєрі свого нового фільму "Службовий роман" у сукні з дуже сміливим декольте та позувала разом з ймовірним бойфрендом. Вбрання щільно обтягувало фігуру зірки та мало довгий шлейф, через що асистенти Лопес постійно його поправляли.