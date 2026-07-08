Психолог описал отношения, из которых нужно срочно бежать

Многие люди проводят месяцы или даже годы в нездоровых отношениях, запертые в круге сомнений в себе, размышляя, является ли расставание правильным выбором.

Марк Треверс, доктор философии, — психолог, специализирующийся на отношениях. Он имеет дипломы Корнельского университета и Университета Колорадо. Треверс назвал 7 "красных флажков", указывающих на "крайне" нездоровые отношения, пишет CNBC.

Как психолог, изучающий отношения между парами, он обнаружил, что существуют четкие признаки того, что отношения больше не являются здоровыми для одного или обоих партнеров. Но их часто легко не заметить, когда вы сами находитесь в такой ситуации.

7 "красных флажков" в отношениях

1. Конфликт заканчивается презрением

Согласно исследованиям, презрение является одним из самых весомых предвестников развода. Партнер может насмехаться над вами, обзывать или пренебрежительно относиться к вам во время ссор. Он также может закатывать глаза, высмеивать ваши проблемы или использовать сарказм, чтобы унизить вас.

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Большинство отношений способны пережить конфликт, но хроническое неуважение преодолеть гораздо сложнее.

2. Вы требуете, а они отступают

Еще одной тревожной закономерностью является то, что исследователи называют "циклом требования-отступления". Это происходит, когда один из партнеров настаивает на изменениях, обсуждении или решении проблемы (например, "Нам нужно поговорить об этом"), в то время как другой уклоняется, меняет тему, выходит из комнаты или вообще игнорирует.

Чем больше один человек стремится решить проблему, тем больше другой хочет отступить. Поэтому важные проблемы остаются нерешенными, а разочарование продолжает нарастать с обеих сторон.

3. Вы находитесь в постоянном напряжении

В нездоровых отношениях вы можете постоянно следить за тем, что говорите, репетировать разговоры перед их началом или избегать тем, которые важны для вас, просто чтобы сохранить мир. Вместо свободного самовыражения вашей главной заботой становится предотвращение конфликтов или враждебности.

Этот признак может быть особенно трудно распознать, поскольку он в значительной степени носит внутренний характер. Жизнь в постоянном состоянии бдительности изматывает.

Жизнь в постоянном состоянии бдительности изматывает Фото: Pixels

4. Они используют контроль, замаскированный под любовь

Принудительный контроль — один из самых коварных "красных флажков" в отношениях, но при этом он также является одним из самых часто игнорируемых. В отличие от физической агрессии, принудительный контроль проявляется через слежку, запугивание, изоляцию и вызывание чувства вины.

Что делает такое поведение особенно опасным, так это то, что оно часто маскируется под заботу или преданность. Партнер может настаивать на том, чтобы всегда знать ваше местонахождение, требовать доступ к вашему телефону, препятствовать вашей независимости или постепенно изолировать вас от окружающих.

5. Почему-то всегда виноваты вы

Ответственность — важный компонент любых здоровых отношений, и она, как правило, отсутствует в нездоровых отношениях. Зато когда возникают проблемы, вина регулярно перекладывается на другого, и ответственность становится односторонней.

В здоровых отношениях у обоих партнеров есть достаточно пространства, чтобы допускать ошибки, не опасаясь обвинений или поиска козла отпущения.

В здоровых отношениях достаточно места для обоих партнеров Фото: Reddit

6. Агрессия — это норма

Распространенным заблуждением является мнение, что агрессия должна носить физический характер, чтобы её можно было считать оскорблением, но это не всегда так. Агрессия может быть физической, вербальной, эмоциональной или психологической.

Психологическая агрессия особенно вредна, поскольку она, как правило, вплетается в повседневные взаимоотношения. Она может включать угрозы, оскорбления, запугивание, крики, уничтожение вещей или преднамеренные попытки эмоционально ранить партнера.

Когда такая форма враждебности становится обычным способом общения, отношения превращаются в серьезный источник стресса. Если в ваших отношениях наблюдается такая динамика, важно обратиться за поддержкой к близким людям, которым вы доверяете, или к квалифицированному специалисту.

7. Вы утратили ощущение собственного "я"

Одним из самых ярких признаков нездоровых отношений является постепенная утрата собственного "я". На этом этапе отношения начинают поглощать вашу идентичность. Вы жертвуете хобби, интересами, целями, ценностями и личностным ростом, чтобы поддерживать отношения или избежать конфликтов.

В итоге люди начинают отдаляться от друзей и семьи, испытывая чувство вины за то, что проводят время в одиночестве, или становятся всё более зависимыми от партнёра.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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