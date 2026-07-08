Психолог описав стосунки, з яких треба терміново тікати

Багато людей проводять місяці або навіть роки в нездорових стосунках, замкнені в циклі сумнівів у собі, розмірковуючи, чи розставання — правильний вибір.

Марк Треверс, доктор філософії, — психолог, який спеціалізується на стосунках. Він має дипломи Корнельського університету та Університету Колорадо. Треверс назвав 7 червоних прапорців "надзвичайно" нездорових стосунків, пише CNBC.

Як психолог, який вивчає пари, він виявив, що існують чіткі ознаки того, що стосунки більше не є здоровими для одного або обох партнерів. Але їх часто легко не помітити, коли ви самі їх переживаєте.

7 червоних прапорців у стосунках

1. Конфлікт закінчується презирством

Згідно з дослідженнями, презирство є одним із найсильніших провісників розлучення. Партнер може насміхатися з вас, обзивати або зневажливо ставитися до вас під час суперечок. Він також може закочувати очі, насміхатися з ваших проблем або використовувати сарказм, щоб принизити вас.

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Більшість стосунків можуть пережити конфлікт, але хронічну неповагу набагато важче подолати.

2. Ви вимагаєте, а вони відступають

Ще однією тривожною закономірністю є те, що дослідники називають "циклом вимоги-відступу". Це відбувається, коли один партнер наполягає на змінах, обговоренні чи вирішенні проблеми (наприклад, "Нам потрібно поговорити про це"), тоді як інший уникає, змінює тему, залишає кімнату або взагалі ігнорує.

Чим більше одна людина прагне вирішення проблеми, тим більше інша хоче відступити. Тому важливі проблеми залишаються невирішеними, тоді як розчарування продовжує зростати з обох сторін.

3. Ви в постійному напруженні

У нездорових стосунках ви можете постійно стежити за тим, що говорите, репетирувати розмови перед їх початком або уникати тем, які важливі для вас, просто щоб зберегти мир. Замість вільного самовираження, вашою головною турботою стає запобігання конфліктам чи ворожості.

Цю ознаку може бути особливо важко розпізнати, оскільки вона значною мірою внутрішня. Життя в постійному стані пильності виснажує.

Життя в постійному стані пильності виснажує Фото: Pixels

4. Вони використовують контроль, замаскований під любов

Примусовий контроль – один із найпідступніших червоних прапорців у стосунках, але він також один із найчастіше ігнорованих. На відміну від фізичної агресії, примусовий контроль діє через моніторинг, залякування, ізоляцію, почуття провини.

Що робить таку поведінку особливо небезпечною, так це те, що вона часто маскується під турботу чи відданість. Партнер може наполягати на тому, щоб завжди знати ваше місцезнаходження, вимагати доступу до вашого телефону, перешкоджати незалежності або поступово ізолювати вас від інших.

5. Все якимось чином завжди ваша вина

Відповідальність є важливим інгредієнтом будь-яких здорових стосунків, і вона зазвичай відсутня в нездорових стосунках. Натомість, коли виникають занепокоєння, провина регулярно перекладається, і відповідальність стає односторонньою.

У здорових стосунках є достатньо місця для обох партнерів, щоб робити помилки, не боячись звинувачень чи пошуку цапа-відбувайла.

У здорових стосунках є достатньо місця для обох партнерів Фото: Reddit

6. Агресія – це норма

Поширеною помилковою думкою є, що агресія має бути фізичною, перш ніж її вважатимуть образою, але це не завжди так. Агресія може бути фізичною, вербальною, емоційною або психологічною.

Психологічна агресія особливо шкідлива, оскільки вона, як правило, вплітається в повсякденні взаємодії. Вона може включати погрози, образи, залякування, крики, знищення речей або навмисні спроби емоційно ранити партнера.

Коли такий вид ворожості стає стандартним способом спілкування, стосунки стають серйозним джерелом стресу. Якщо у ваших стосунках присутня така динаміка, важливо звернутися за підтримкою до довірених близьких людей або кваліфікованого фахівця.

7. Ви втратили відчуття власного "я"

Однією з найяскравіших ознак нездорових стосунків є поступова втрата власного "я". На цьому етапі стосунки починають поглинати вашу ідентичність. Ви жертвуєте хобі, інтересами, цілями, цінностями та особистісним зростанням, щоб підтримувати стосунки або уникнути конфліктів.

Зрештою, люди починають віддалятися від друзів та родини, відчуваючи провину за те, що проводять час на самоті, або стають дедалі залежнішими від партнера.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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