Украинская супермодель в платье от россиянки появилась на Неделе моды в Париже (фото)

Бывшая супермодель Снежана Онопко, родом из украинского Северодонецка, впервые посетила Неделю моды в Париже в качестве гостьи.

Одна из самых успешных моделей мира похвасталась в Instagram фотографиями из французской столицы, но есть один нюанс.

Онопко на Неделе моды в Париже

В частности, Снежана посетила показ индийского дизайнера Рахула Мишры, позируя перед фотографами в его же платье от кутюр с имитацией огненного пламени из шелка и бархата.

Снежана Онопко Фото: Instagram

Кроме того, Онопко примерила красное макси-платье от Tony Ward Couture на показе коллекции бренда в Париже.

Снежана Онопко Фото: Instagram

Но в то же время украинка надела платье от российской дизайнерши из Саратова Юлии Яниной, которая живёт и работает в Париже. Более того, макияж Снежане делала российская визажистка Елена Чернева. Женщины публично обменялись любезностями в соцсети.

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Снежана Онопко в платье от российской дизайнерки Фото: Instagram

Снежана Онопко Фото: Instagram

Кто такая Снежана Онопко

Отметим, что Онопко — знаменитая украинская супермодель, которая в 2000-х годах ворвалась в мировую индустрию моды и вошла в топ-5 самых успешных моделей мира. Хотя модель публично выражала поддержку Украине, она не раз оказывалась в центре скандала из-за связей с россиянами и российскую музыку. Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждал, что Снежана сотрудничает с россиянкой Полиной Ниоли.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Снежана Онопко, уроженка Северодонецка, во второй раз вышла замуж в 2024 году.

Через год после официальной регистрации отношений модель поженилась со своим мужем.

Кроме того, 21-летняя итало-французская модель и актриса Дева Кассель посетила показ Dior в качестве давнего посла бренда.