Украинская супермодель в платье от россиянки появилась на Неделе моды в Париже (фото)
Бывшая супермодель Снежана Онопко, родом из украинского Северодонецка, впервые посетила Неделю моды в Париже в качестве гостьи.
Одна из самых успешных моделей мира похвасталась в Instagram фотографиями из французской столицы, но есть один нюанс.
Онопко на Неделе моды в Париже
В частности, Снежана посетила показ индийского дизайнера Рахула Мишры, позируя перед фотографами в его же платье от кутюр с имитацией огненного пламени из шелка и бархата.
Кроме того, Онопко примерила красное макси-платье от Tony Ward Couture на показе коллекции бренда в Париже.
Но в то же время украинка надела платье от российской дизайнерши из Саратова Юлии Яниной, которая живёт и работает в Париже. Более того, макияж Снежане делала российская визажистка Елена Чернева. Женщины публично обменялись любезностями в соцсети.
Кто такая Снежана Онопко
Отметим, что Онопко — знаменитая украинская супермодель, которая в 2000-х годах ворвалась в мировую индустрию моды и вошла в топ-5 самых успешных моделей мира. Хотя модель публично выражала поддержку Украине, она не раз оказывалась в центре скандала из-за связей с россиянами и российскую музыку. Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждал, что Снежана сотрудничает с россиянкой Полиной Ниоли.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Снежана Онопко, уроженка Северодонецка, во второй раз вышла замуж в 2024 году.
- Через год после официальной регистрации отношений модель поженилась со своим мужем.
Кроме того, 21-летняя итало-французская модель и актриса Дева Кассель посетила показ Dior в качестве давнего посла бренда.