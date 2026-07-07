Українська супермодель в сукні від росіянки зʼявилася на Тижні моди в Парижі (фото)

Колишня супермодель Сніжана Онопко, яка родом з українського Сіверськодонецька, уперше відвідала Тиждень моди в Парижі в ролі гості.

Одна з найуспішніших моделей світу похвалилася світлинами з французької столиці в Instagram, але є нюанс.

Онопко на Тижні моди в Парижі

Зокрема, Сніжана відвідала показ індійського дизайнера Rahul Mishra, позуючи перед фотографами в його ж сукні от кутюр з імітацією вогняного полум'я з шовку та оксамиту.

Сніжана Онопко Фото: Instagram

Також Онопко приміряла червоне максі від Tony Ward Couture на показі колекції бренду в Парижі.

Сніжана Онопко Фото: Instagram

Але разом з тим українка вдягнула сукню від російської дизайнерки з Саратова, Юлії Яніної, яка живе і працює в Парижі. Ба більше, макіяж Сніжані робила російська візажистка Чернева Єлєна. Жінки публічно обмінялися любʼязностями в соцмережі.

Відео дня

Сніжана Онопко в сукні від російської дизайнерки Фото: Instagram

Сніжана Онопко Фото: Instagram

Хто така Сніжана Онопко

Зазначимо, що Онопко — знаменита українська супермодель, яка у 2000-х роках увірвалася до світової індустрії моди та увійшла до топ-5 найуспішніших моделей світу. Хоча модель висловлювала підтримку Україні публічно, вона не раз опинялася в центрі скандалу через звʼязки з росіянами, російську музику. Блогер-пліткар Богдан Беспалов казав, що Сніжана співпрацює з росіянкою Поліною Ніолі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сніжана Онопко, яка родом з Сіверськодонецька, вдруге вийшла заміж у 2024 році.

Модель через рік після офіційної реєстрації стосунків повінчалася зі своїм чоловіком.

Крім того, 21-річна італо-французька модель і акторка Дева Кассель відвідала показ Dior як давня амбасадорка бренду.