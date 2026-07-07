Дочка Моніки Беллуччі вийшла на публіку: чим відома Дева (фото)

21-річна італо-французька модель і акторка Дева Кассель відвідала показ Dior як давня амбасадорка бренду.

Кадрами старшої дочки поділилася в Instagram Моніка Беллуччі. Вона часто хизується досягненнями своєї дитини.

Моніка Беллуччі показала свою доньку

"Дева відвідує захід Dior", — написала акторка.

На фото юна зірка позувала в білій блузці, повністю розстебнутій, чорній шовковій спідниці з білими вставками та темному взутті. Образ Деви доповнило віяло.

Волосся зірка серіалу "Гепард" зібрала в пучок та зробила легкий вечірній макіяж.

Дева Кассель Фото: Instagram

Дева Кассель Фото: Instagram

Донька Моніки Беллуччі

Дева Кассель — італійсько-французька модель і акторка, донька знаменитих Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Вона почала кар’єру в модельному бізнесі у 14 років, ставши обличчям аромату Dolce & Gabbana. Згодом Дева працювала з Dior, Cartier, з’являлась на обкладинках Vogue Italia, Elle France та інших. У 2023 році дебютувала як акторка у фільмі "Прекрасне літо", а в 2025 знялась у серіалі Netflix "Гепард".

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У Деви також є менша сестра Леоні, яка практично не показується публіці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, молодша донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, 15-річна Леоні, яку батьки-актори ретельно оберігали від публічності, прикрасила обкладинку журналу Vogue Italia.