Донька Моніки Беллуччі, яку ховали від публіки, дебютувала в глянці (фото)

Молодша донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, 15-річна Леоні, яку батьки-актори ретельно оберігали від публічності, прикрасила обкладинку журналу Vogue Italia.

Традиційно Моніка похизувалася досягненнями своєї дитини в соцмережах, що часто робить з кадрами старшої доньки Деви.

Як виглядає менша донька Моніки Беллуччі

Леоні, якій зовсім скоро виповниться 16 років, позувала разом з мамою для квітневого глянцю. На обкладинці дівчина зʼявилася сама.

Спадкоємиця Беллуччі та Касселя позувала в шкіряній куртці від Givenchy, джинсах 7 For All Mankind і темних окулярах Ray-Ban. Вона зібрала своє темне волосся у високий хвіст та впевнено дивилася в камеру.

Леоні Кассель Фото: Vogue

Леоні Кассель та Моніка Беллуччі Фото: Vogue

В інтерв'ю італійському журналу Леоні Кассель зізналася, що є занадто чутливою людиною. Дівчина давно співає і бере уроки вокалу. Своєю іконою 15-річна Леоні вважає старшу сестру Деву.

Відомо, що менша донька Моніки Беллуччі живе в Італії та Франції. Як і старша сестра, Леоні говорить кількома мовами.

Леоні Кассель Фото: Vogue

Моніка Беллуччі з донькою Фото: Vogue

Дева Кассель

Старша донька акторського експодружжя народилася 12 вересня 2004 року.

Дева пішла стопами матері — працює моделлю та акторкою. Уже в підлітковому віці дівчина підписала контракт з домом моди Dolce & Gabbana і знімалася в рекламних кампаніях аромату Dolce Shine. Також старша донька Моніки Беллуччі з'являється на обкладинках глянцевих журналів і бере участь у показах мод. Ба більше, Дева знялася в серіалі від Netflix "Гепард". У мережі часто помічають, наскільки донька Беллуччі схожа на неї зовнішньо.

Беллуччі та Кассель були одружені з 1999 до 2013 року. Після розлучення вони зберегли добрі стосунки заради дітей.

Моніка Беллуччі та Дева Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

