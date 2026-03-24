Донька Моніки Беллуччі, яку ховали від публіки, дебютувала в глянці (фото)
Молодша донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, 15-річна Леоні, яку батьки-актори ретельно оберігали від публічності, прикрасила обкладинку журналу Vogue Italia.
Традиційно Моніка похизувалася досягненнями своєї дитини в соцмережах, що часто робить з кадрами старшої доньки Деви.
Як виглядає менша донька Моніки Беллуччі
Леоні, якій зовсім скоро виповниться 16 років, позувала разом з мамою для квітневого глянцю. На обкладинці дівчина зʼявилася сама.
Спадкоємиця Беллуччі та Касселя позувала в шкіряній куртці від Givenchy, джинсах 7 For All Mankind і темних окулярах Ray-Ban. Вона зібрала своє темне волосся у високий хвіст та впевнено дивилася в камеру.
В інтерв'ю італійському журналу Леоні Кассель зізналася, що є занадто чутливою людиною. Дівчина давно співає і бере уроки вокалу. Своєю іконою 15-річна Леоні вважає старшу сестру Деву.
Відомо, що менша донька Моніки Беллуччі живе в Італії та Франції. Як і старша сестра, Леоні говорить кількома мовами.
Дева Кассель
Старша донька акторського експодружжя народилася 12 вересня 2004 року.
Дева пішла стопами матері — працює моделлю та акторкою. Уже в підлітковому віці дівчина підписала контракт з домом моди Dolce & Gabbana і знімалася в рекламних кампаніях аромату Dolce Shine. Також старша донька Моніки Беллуччі з'являється на обкладинках глянцевих журналів і бере участь у показах мод. Ба більше, Дева знялася в серіалі від Netflix "Гепард". У мережі часто помічають, наскільки донька Беллуччі схожа на неї зовнішньо.
Беллуччі та Кассель були одружені з 1999 до 2013 року. Після розлучення вони зберегли добрі стосунки заради дітей.
