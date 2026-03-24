Дочь Моники Беллуччи, которую прятали от публики, дебютировала в глянце (фото)

Младшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Леони, которую родители-актеры тщательно оберегали от публичности, украсила обложку журнала Vogue Italia.

Традиционно Моника похвасталась достижениями своего ребенка в соцсетях, что часто делает с кадрами старшей дочери Девы.

Как выглядит младшая дочь Моники Беллуччи

Леони, которой совсем скоро исполнится 16 лет, позировала вместе с мамой для апрельского глянца. На обложке девушка появилась сама.

Наследница Беллуччи и Касселя позировала в кожаной куртке от Givenchy, джинсах 7 For All Mankind и темных очках Ray-Ban. Она собрала свои темные волосы в высокий хвост и уверенно смотрела в камеру.

Леони Кассель Фото: Vogue

Леони Кассель и Моника Беллуччи Фото: Vogue

В интервью итальянскому журналу Леони Кассель призналась, что является слишком чувствительным человеком. Девушка давно поет и берет уроки вокала. Своей иконой 15-летняя Леони считает старшую сестру Деву.

Известно, что младшая дочь Моники Беллуччи живет в Италии и Франции. Как и старшая сестра, Леони говорит на нескольких языках.

Леони Кассель Фото: Vogue

Моника Беллуччи с дочерью Фото: Vogue

Дева Кассель

Старшая дочь актерской экс-пары родилась 12 сентября 2004 года.

Дева пошла по стопам матери — работает моделью и актрисой. Уже в подростковом возрасте девушка подписала контракт с домом моды Dolce & Gabbana и снималась в рекламных кампаниях аромата Dolce Shine. Также старшая дочь Моники Беллуччи появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в показах мод. Более того, Дева снялась в сериале от Netflix "Гепард". В сети часто замечают, насколько дочь Беллуччи похожа на нее внешне.

Беллуччи и Кассель были женаты с 1999 по 2013 год. После развода они сохранили хорошие отношения ради детей.

Моника Беллуччи и Дева Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

