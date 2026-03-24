Дочь Моники Беллуччи, которую прятали от публики, дебютировала в глянце (фото)
Младшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Леони, которую родители-актеры тщательно оберегали от публичности, украсила обложку журнала Vogue Italia.
Традиционно Моника похвасталась достижениями своего ребенка в соцсетях, что часто делает с кадрами старшей дочери Девы.
Как выглядит младшая дочь Моники Беллуччи
Леони, которой совсем скоро исполнится 16 лет, позировала вместе с мамой для апрельского глянца. На обложке девушка появилась сама.
Наследница Беллуччи и Касселя позировала в кожаной куртке от Givenchy, джинсах 7 For All Mankind и темных очках Ray-Ban. Она собрала свои темные волосы в высокий хвост и уверенно смотрела в камеру.
В интервью итальянскому журналу Леони Кассель призналась, что является слишком чувствительным человеком. Девушка давно поет и берет уроки вокала. Своей иконой 15-летняя Леони считает старшую сестру Деву.
Известно, что младшая дочь Моники Беллуччи живет в Италии и Франции. Как и старшая сестра, Леони говорит на нескольких языках.
Дева Кассель
Старшая дочь актерской экс-пары родилась 12 сентября 2004 года.
Дева пошла по стопам матери — работает моделью и актрисой. Уже в подростковом возрасте девушка подписала контракт с домом моды Dolce & Gabbana и снималась в рекламных кампаниях аромата Dolce Shine. Также старшая дочь Моники Беллуччи появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в показах мод. Более того, Дева снялась в сериале от Netflix "Гепард". В сети часто замечают, насколько дочь Беллуччи похожа на нее внешне.
Беллуччи и Кассель были женаты с 1999 по 2013 год. После развода они сохранили хорошие отношения ради детей.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дева Кассель вышла в свет со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актером Саулом Нанни.
- Юная возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста показала его маленького сына, который родился в начале 2025 года.
Кроме того, Моника Беллуччи впервые высказалась о разрыве с Тимом Бертоном.