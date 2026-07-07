Дочь Моники Беллуччи появилась на публике: чем известна Дева (фото)

21-летняя итало-французская модель и актриса Дева Кассель посетила показ Dior в качестве давнего посла бренда.

Фотографиями старшей дочери поделилась в Instagram Моника Беллуччи. Она часто хвастается успехами своей дочери.

Моника Беллуччи показала свою дочь

"Дева посещает мероприятие Dior", — написала актриса.

На фото юная звезда позировала в белой блузке, полностью расстегнутой, чёрной шёлковой юбке с белыми вставками и тёмной обуви. Образ Девы дополнил веер.

Звезда сериала "Гепард" собрала волосы в пучок и нанесла легкий вечерний макияж.

Дева Кассель Фото: Instagram

Дева Кассель Фото: Instagram

Дочь Моники Беллуччи

Дева Кассель — итальянско-французская модель и актриса, дочь знаменитых Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Она начала карьеру в модельном бизнесе в 14 лет, став лицом аромата Dolce & Gabbana. Впоследствии Дева работала с Dior, Cartier, появлялась на обложках Vogue Italia, Elle France и других изданий. В 2023 году дебютировала как актриса в фильме "Прекрасное лето", а в 2025 году снялась в сериале Netflix "Гепард".

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У Девы также есть младшая сестра Леони, которая практически не появляется на публике.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, младшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Леони, которую родители-актеры тщательно оберегали от публичности, украсила обложку журнала Vogue Italia.