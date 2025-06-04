Дочь Моники Беллуччи в "свадебном" платье вышла на публику (фото)

20-летняя итальянско-французская актриса и модель Дева Кассель посетила показ Dior — финальную часть сотрудничества Марии Грации Кьюри с домом моды.

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Кадрами юная звезда поделилась в Instagram.

"Одно из самых особенных шоу, которое я когда-либо имела возможность посетить... благодарна Dior и, конечно, Марии Грации Кьюри за приглашение на это магическое событие. Финальная коллекция, преследуемая красотой, женственностью и историей, разворачивается в саду, который держит ее корни. В восторге перед этой поэтической заключительной главой", — отметила Дева, имея в виду уход Марии от управления модным домом.

Дева Кассель на показе Dior Фото: Instagram/Deva Cassel

На событии юная звезда подиумов и экранов появилась в платье, похожем на свадебное.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Она распустила свои черные вьющиеся волосы и сделала вечерний макияж. К образу Дева добавила лаконичные украшения.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Старшая дочь Моники Беллуччи

Дева Кассель — это итальянско-французская модель и актриса, дочь знаменитых актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Она начала карьеру в модельном бизнесе в 14 лет, став лицом аромата Dolce & Gabbana. Впоследствии работала с Dior, Cartier, появлялась на обложках Vogue Italia, Elle France. В 2023 году дебютировала как актриса в фильме "Прекрасное лето", а в 2025 снялась в сериале Netflix "Леопард".

У Девы также есть младшая сестра Леони, которая практически не показывается на публике.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Моника Беллуччи публично обратилась к дочерям в День матери.

Беллуччи стала героиней выпуска с тематикой "Искусство и ремесло", поэтому снялась прямо в мастерской.

Кроме того, Дева Кассель вышла в свет со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актером Саулом Нанни.