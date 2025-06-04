Донька Моніки Беллуччі у "весільній" сукні вийшла на публіку (фото)

20-річна італійсько-французька акторка та модель Дева Кассель відвідала показ Dior — фінальну частину співпраці Марії Грації Кʼюрі з домом моди.

Related video

Кадрами юна зірка поділилася в Instagram.

"Одне з найособливіших шоу, яке я коли-небудь мала нагоду відвідати… вдячна Dior і, звичайно, Марії Грації Кʼюрі за запрошення на цю магічну подію. Фінальна колекція, яку переслідує краса, жіночність та історія, розгортається в саду, який тримає її коріння. У захопленні перед цією поетичною заключною главою", — зазначила Дева, маючи на увазі відхід Марії від керування модним домом.

Дева Кассель на показі Dior Фото: Instagram/Deva Cassel

На події юна зірка подіумів та екранів зʼявилася в сукні, схожій на весільну.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Вона розпустила своє чорне кучеряве волосся та зробила вечірній макіяж. До образу Дева додала лаконічні прикраси.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Старша донька Моніки Беллуччі

Дева Кассель — це італійсько-французька модель і акторка, донька знаменитих акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Вона почала кар’єру в модельному бізнесі у 14 років, ставши обличчям аромату Dolce & Gabbana. Згодом працювала з Dior, Cartier, з’являлась на обкладинках Vogue Italia, Elle France. У 2023 році дебютувала як акторка у фільмі "Прекрасне літо", а в 2025 знялась у серіалі Netflix "Леопард".

У Деви також є менша сестра Леоні, яка практично не показується на публіці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Моніка Беллуччі публічно звернулася до доньок у День матері.

Беллуччі стала героїнею випуску з тематикою "Мистецтво та ремесло", тому знялася прямо в майстерні.

Крім того, Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні.