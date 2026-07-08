Жена Сталлоне, которая младше его на 22 года, опубликовала фото их молодости: что известно об отношениях пары

Супруга голливудской звезды Сильвестра Сталлоне, американская модель Дженнифер Флавин, тронула подписчиков, опубликовав редкие архивные снимки с мужем. Эта публикация стала очередным поводом для поклонников вспомнить непростую, но вдохновляющую историю любви звездной пары, которая вместе уже более 25 лет.

На опубликованных в Instagram романтических снимках ещё совсем молодые Сильвестр Сталлоне и Дженнифер позируют вместе, излучая счастье и искренние чувства. Архивные фотографии быстро собрали тысячи лайков и теплых комментариев, в которых фанаты восхищаются прочностью их союза и желают паре долгих лет гармоничной жизни.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин в молодости Фото: Instagram

"Фокус" рассказывает об отношениях Сталлоне и Флавин и о том, через что им пришлось пройти.

История любви, полная испытаний

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин познакомились в 1988 году в одном из ресторанов Беверли-Хиллз. Несмотря на значительную разницу в возрасте — актёр старше своей избранницы на 22 года — между ними быстро вспыхнули чувства.

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Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин на мотоцикле Фото: Instagram

Их роман длился несколько лет, однако в середине 1990-х пара пережила серьёзный разрыв, когда Сталлоне разорвал отношения, отправив письмо. Впоследствии актер осознал свою ошибку, вернулся к Дженнифер, и в мае 1997 года они официально поженились на закрытой церемонии в Лондоне. За годы брака у супругов родились три дочери — София, Систин и Скарлет, которые сегодня также часто появляются на публике вместе с родителями.

Сильвестр Сталлоне с дочерьми Фото: Instagram

Кризис и второй шанс

На протяжении четверти века их семья считалась одним из самых крепких и образцовых союзов в Голливуде. Однако в августе 2022 года сеть взбудоражила неожиданная новость: Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет совместной жизни. СМИ активно обсуждали разногласия в паре, а сам Сталлоне даже закрасил татуировку с портретом жены на плече другим изображением.

Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин Фото: Instagram

К счастью для поклонников, разрыв оказался недолгим. Уже через месяц пара объявила о примирении, отозвав судебный иск. Как впоследствии рассказал сам Сталлоне в интервью, этот кризис заставил его переосмыслить свои жизненные приоритеты, уделить больше внимания семье и понять, что брак стоит того, чтобы за него бороться.

Сегодня супруги вновь демонстрируют полную идиллию, а обнародованные архивные фотографии лишь подтверждают, что их чувства способны преодолеть любые испытания временем.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Внешний вид актёра озадачил даже его близких, ведь из-за многолетних изнурительных съёмок, многочисленных травм и операций он впервые выглядит настолько слабым и физически истощённым.

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз прославилась громкой выходкой. Говорят, артистка лаяла в одном из ресторанов.

Кроме того, журнал "Фокус" в честь 80-летия Сильвестра Сталлоне рассказывал о его жизни и изменениях во внешности.