"Буквально на последнем дне": появились тревожные новости о 79-летнем Сильвестре Сталлоне (фото)

Американский актер Сильвестр Сталлоне спровоцировал новые опасения относительно своего здоровья после появления с тростью на свежей фотографии к годовщине свадьбы. Поклонники 79-летней звезды Голливуда не на шутку обеспокоены его физическим состоянием накануне 80-летнего юбилея.

Трогательный снимок был опубликован во время празднования 29-й годовщины брака актера с Дженнифер Флавин в Лондоне. Однако кадр, который должен был продемонстрировать семейную идиллию, быстро стал поводом для жарких обсуждений в сети относительно здоровья знаменитого исполнителя ролей Рокки Бальбоа и Джона Рэмбо, пишет Radar Online.

На фотографии Сталлоне сидит в кожаном кресле в черном спортивном костюме и заметно опирается на трость, в то время как его 57-летняя жена стоит рядом в белом наряде с бокалом шампанского.

Сильвестр Сталлоне с женой Фото: Instagram

Несмотря на теплые взаимные признания в любви под публикацией, комментарии взорвались тревогой. Источник из окружения звезды подтвердил, что вид актера смутил даже его близких, ведь из-за многолетних изнурительных съемок, многочисленных травм и операций он впервые выглядит настолько слабым и физически истощенным. Для миллионов людей, которые привыкли видеть в нем символ экранной непобедимости, этот кадр стал болезненным напоминанием о реальном возрасте кумира.

