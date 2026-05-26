"Буквально на останньому дні": з'явились тривожні новини про 79-річного Сильвестра Сталлоне (фото)

Американський актор Сильвестр Сталлоне спровокував нові побоювання щодо свого здоров'я після появи з тростиною на свіжій світлині до річниці весілля. Прихильники 79-річної зірки Голлівуду не на жарт стурбовані його фізичним станом напередодні 80-річного ювілею.

Зворушливий знімок було опубліковано під час святкування 29-ї річниці шлюбу актора з Дженніфер Флавін у Лондоні. Проте кадр, який мав продемонструвати сімейну ідилію, швидко став приводом для палких обговорень у мережі щодо здоров'я знаменитого виконавця ролей Роккі Бальбоа та Джона Рембо, пише Radar Online.

На фотографії Сталлоне сидить у шкіряному кріслі в чорному спортивному костюмі та помітно спирається на ціпок, тоді як його 57-річна дружина стоїть поруч у білому вбранні з келихом шампанського.

Сильвестр Сталлоне з дружиною Фото: Instagram

Попри теплі взаємні зізнання в коханні під публікацією, коментарі вибухнули тривогою. Джерело з оточення зірки підтвердило, що вигляд актора збентежив навіть його близьких, адже через багаторічні виснажливі зйомки, численні травми та операції він вперше виглядає настільки слабким і фізично виснаженим. Для мільйонів людей, які звикли бачити в ньому символ екранної непереможності, цей кадр став болючим нагадуванням про реальний вік кумира.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аллу Пугачову помітили на вулиці з тростиною.

Американська співачка Брітні Спірс учергове прославилася гучною витівкою. Артистка, кажуть, гавкала в одному з ресторанів.

Крім того, 71-річний американський актор Брюс Вілліс, який бореться з лобно-скроневою деменцією, рідко з'являється на публіці, але нещодавно його помітили під час поїздки по Лос-Анджелесу.