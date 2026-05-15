Брітні Спірс гавкала в ресторані та налякала людей ножем: у співачки відреагували (фото)
Американська співачка Брітні Спірс учергове прославилася гучною витівкою. Артистка, кажуть, гавкала в одному з ресторанів.
Представник зірки вже запевнив, що це "повністю перебільшено", а Брітні начебто просто насолоджувалася тихою вечерею зі своїм помічником та охоронцем. Про це пише TMZ.
Брітні Спірс гавкала в ресторані
Команда співачки заявила: "Вона жодного разу нікого не наражала на небезпеку ножем. Вона розрізала свій гамбургер навпіл. Ці постійні нападки на все, що вона робить, і це саме те, що сталося 20 років тому, коли ЗМІ намагалися зобразити Брітні як погану людину. Це смішно, і це має негайно припинитися".
Втім, джерела видання повідомляють, що зірка сцени захопила столик з чоловіком і жінкою в таверні Blue Dog у Шерман-Оукс і почала влаштовувати сцену. Брітні підвищувала голос, кричала і навіть гавкала часом. Свідки описують ситуацію як хаотичну та "трохи сумну", хоча вона "все одно виглядала милою".
В якийсь момент Спірс пройшла повз столик відвідувачів, тримаючи ніж, що викликало страх, що вона може випадково когось зарізати. Свідок каже, що Брітні могла просто забути покласти його за своїм столом.
А щодо гавкоту, то команда зірки запевняє: "Вона просто розповідала історію про те, як її собака гавкав на сусідів".
Виданню також повідомили, що співачка закурила сигарету всередині біля дверей, що спонукало персонал втрутитися та попросити загасити її.
Ба більше, Брітні та чоловік, з яким вона була, годували одне одного, і вона сказала йому: "Я тебе кохаю". Цікаво, що більшість відвідувачів навіть не зрозуміли, що це була сама Брітні Спірс.
Джерела повідомляють, що зірку додому забрала її охорона.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Американську співачку Брітні Спірс заарештували поліцейські 5 березня. Сталося це в Каліфорнії.
- Співачку продала права на весь свій музичний каталог. Права на творчість співачки викупило незалежне музичне видавництво Primary Wave приблизно за 200 мільйонів доларів.
Крім того, 44-річну американську артистку помітили разом з невідомим чоловіком на тлі обговорень її стану здоров’я.