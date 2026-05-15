Бритни Спирс лаяла в ресторане и напугала людей ножом: у певицы отреагировали (фото)

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз прославилась громкой выходкой. Артистка, говорят, лаяла в одном из ресторанов.

Представитель звезды уже заверил, что это "полностью преувеличено", а Бритни якобы просто наслаждалась тихим ужином со своим помощником и охранником. Об этом пишет TMZ.

Бритни Спирс лаяла в ресторане

Команда певицы заявила: "Она ни разу никого не подвергала опасности ножом. Она разрезала свой гамбургер пополам. Эти постоянные нападки на все, что она делает, и это именно то, что произошло 20 лет назад, когда СМИ пытались изобразить Бритни как плохого человека. Это смешно, и это должно немедленно прекратиться".

Впрочем, источники издания сообщают, что звезда сцены захватила столик с мужчиной и женщиной в таверне Blue Dog в Шерман-Оукс и начала устраивать сцену. Бритни повышала голос, кричала и даже лаяла временами. Свидетели описывают ситуацию как хаотичную и "немного грустную", хотя она "все равно выглядела милой".

Відео дня

В какой-то момент Спирс прошла мимо столика посетителей, держа нож, что вызвало страх, что она может случайно кого-то зарезать. Свидетель говорит, что Бритни могла просто забыть положить его за своим столом.

А насчет лая, то команда звезды уверяет: "Она просто рассказывала историю о том, как ее собака лаяла на соседей".

Бритни Спирс Фото: tmz

Изданию также сообщили, что певица закурила сигарету внутри у дверей, что побудило персонал вмешаться и попросить потушить ее.

Более того, Бритни и мужчина, с которым она была, кормили друг друга, и она сказала ему: "Я тебя люблю". Интересно, что большинство посетителей даже не поняли, что это была сама Бритни Спирс.

Источники сообщают, что звезду домой забрала ее охрана.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали полицейские 5 марта. Произошло это в Калифорнии.

Певица продала права на весь свой музыкальный каталог. Права на творчество певицы выкупило независимое музыкальное издательство Primary Wave примерно за 200 миллионов долларов.

Кроме того, 44-летнюю американскую артистку заметили вместе с неизвестным мужчиной на фоне обсуждений ее состояния здоровья.