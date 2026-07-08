Молодша на 22 роки дружина Сталлоне показала фото їхньої молодості: що відомо про стосунки пари

Дружина голлівудської зірки Сильвестра Сталлоне, американська модель Дженніфер Флавін, зворушила підписників, опублікувавши рідкісні архівні знімки з чоловіком. Ця публікація стала черговою нагодою для шанувальників згадати непросту, але натхненну історію кохання зіркової пари, яка разом уже понад 25 років.

На оприлюднених романтичних кадрах в Instagram ще зовсім молоді Сильвестр Сталлоне та Дженніфер позують разом, випромінюючи щастя та щирі почуття. Архівні світлини швидко зібрали тисячі лайків і теплих коментарів, у яких фанати захоплюються міцністю їхнього союзу та бажають парі довгих років гармонійного життя.

Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін в молодості Фото: Instagram

Фокус розповідає про стосунки Сталлоне з Флавін та про те, через що вони пройшли.

Історія кохання з випробуваннями

Знайомство Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін відбулося у 1988 році в одному з ресторанів Беверлі-Гіллз. Попри суттєву різницю у віці — актор старший за свою обраницю на 22 роки — між ними швидко спалахнули почуття.

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Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін на мотоциклі Фото: Instagram

Їхній роман тривав кілька років, проте в середині 1990-х пара пережила серйозний розрив, коли Сталлоне розірвав стосунки через лист. Згодом актор усвідомив помилку, повернувся до Дженніфер, і у травні 1997 року вони офіційно одружилися на закритій церемонії в Лондоні. За роки шлюбу у подружжя народилося троє доньок — Софія, Сістін та Скарлет, які сьогодні також часто з'являються на публіці разом із батьками.

Сильвестр Сталлоне з дочками Фото: Instagram

Криза та другий шанс

Протягом чверті століття їхня родина вважалася одним із найміцніших та найзразковіших союзів у Голлівуді. Проте у серпні 2022 року мережу сколихнула несподівана новина: Дженніфер Флавін подала на розлучення після 25 років спільного життя. ЗМІ активно обговорювали розбіжності в парі, а сам Сталлоне навіть перекрив татуювання з портретом дружини на плечі іншим зображенням.

Сильвестр Сталлоне і його дружина Дженніфер Флавін Фото: Instagram

На щастя для фанатів, розрив виявився нетривалим. Уже за місяць пара оголосила про примирення, відкликавши судовий позов. Як згодом ділився сам Сталлоне в інтерв'ю, ця криза змусила його переосмислити свої життєві пріоритети, звернути більше уваги на родину та зрозуміти, що шлюб вартий того, щоб за нього боротися.

Сьогодні подружжя знову демонструє повну ідилію, а оприлюднені архівні фото лише підтверджують, що їхні почуття здатні подолати будь-які випробування часом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вигляд актора збентежив навіть його близьких, адже через багаторічні виснажливі зйомки, численні травми та операції він вперше виглядає настільки слабким і фізично виснаженим.

Американська співачка Брітні Спірс учергове прославилася гучною витівкою. Артистка, кажуть, гавкала в одному з ресторанів.

Крім того, Фокус в честь 80-річчя Сильвестра Сталлоне розповідав про його життя та зміни в зовнішності.