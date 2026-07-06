Сильвестру Сталлоне — 80: актор останнім часом помітно змарнів (фото)

Незламний "Роккі" та безстрашний "Рембо", який десятиліттями уособлював ідеал сталевої фізичної форми, помітно змарнів. Нові кадри зірки змусили прихильників з усього світу з легким сумом усвідомити: епоха класичних, безкомпромісних героїв бойовиків трансформується, а самі екшн-титани переходять у статус поважних та мудрих патріархів Голлівуду.

Останні появи актора на публіці демонструють різкий контраст із тим образом, до якого звик глядач. Сильвестр Сталлоне завжди вирізнявся потужною статурою, рельєфними м'язами та квітучим, нехай і суворим, виглядом. Проте зараз помітно, що актор значно втратив у вазі, його обличчя виглядає схудлим, а шкіра — блідою. На офіційних заходах легенда кіно дедалі частіше з'являється з елегантною тростиною. Фокус в честь 80-річчя Сильвестра Сталлоне розповідає про його життя та зміни.

Чому зовнішній вигляд Сталлоне викликав занепокоєння

Багато хто звернув увагу на те, що колишня атлетична постава суперзірки трохи згорбилася, а рухи втратили колишню пружність. Зморшки стали глибшими, а загальний вираз обличчя видає втому. Деякі шанувальники пов'язують це з наслідками численних травм і складних операцій на хребті, отриманих Сталлоне на знімальних майданчиках, адже він майже завжди відмовлявався від дублерів.

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Сильвестр Сталлоне з дружиною Фото: Instagram

Проте сам Слай ставиться до свого старіння філософськи та з притаманною йому залізною дисципліною. В інтерв'ю актор зізнається, що його дух залишається незламним. Він не покинув спорт, а просто адаптував його під вимоги тіла: замість екстремальних важких ваг Сталлоне перейшов на щоденні терапевтичні тренування з еластичними стрічками (резистивні вправи), аби підтримувати суглоби в тонусі. Він відверто каже, що з роками тиснути доводиться все сильніше, але він відмовляється визнавати себе переможеним віком.

Важке дитинство та родова травма

Щоб зрозуміти, яка неймовірна внутрішня сила криється за цим зміненим обличчям, варто згадати, через що пройшов Сталлоне на шляху до вершини Олімпу. Його життя — це справжня драма, що заслуговує на окрему екранізацію.

Майбутній актор народився у Нью-Йорку в бідній родині іммігрантів. Під час пологів через лікарську помилку акушери пошкодили йому лицьові нерви. Це призвело до часткового паралічу лівої частини обличчя — у хлопчика на все життя залишилися опущеними повіка та куточок рота, а його мова була нерозбірливою.

Актор Сильвестр Сталлоне Фото: Instagram

У дитинстві Сильвестр терпів постійні кпини та знущання від однолітків через свою особливість. Ба більше, батько хлопця, італійський перукар із важким характером, не проявляв до сина батьківської ніжності. Батьки часто сварилися і зрештою розлучилися, що також залишило глибокий слід у душі підлітка. Через проблеми з поведінкою та постійні бійки Сталлоне виганяли з кількох шкіл. Здавалося, що з таким життєвим стартом хлопець приречений на невдачу, але саме цей спротив загартував його характер.

Сценарій, написаний від безвиході

У юності Сталлоне захопився бодібілдингом та акторською майстерністю. Проте кіноіндустрія не поспішала відчиняти перед ним двері. Через дефект мови та специфічну зовнішність йому пропонували лише епізодичні ролі бандитів, вишибал або німих статистів. Дійшло до того, що Слай опинився за межею бідності — йому не було чим платити за житло, і він навіть змушений був продати свого улюбленого собаку Буткуса за сорок доларів, аби просто купити їжу.

Сильвестр Сталлоне в молодості Фото: Instagram

Поворотним моментом став березень 1975 року, коли Сильвестр подивився боксерський поєдинок між Мухаммедом Алі та Чаком Вепнером. Натхненний стійкістю аутсайдера Вепнера, Сталлоне за три дні написав сценарій до фільму "Роккі".

Коли він почав пропонувати його продюсерам, ті побачили у тексті потенціал і запропонували величезні на той час гроші — понад 300 тисяч доларів за права на сценарій. Але Сталлоне поставив ультиматум: або він грає головну роль, або фільму не буде. Продюсери йшли на ризик, адже ніхто не хотів бачити невідомого актора з паралізованим обличчям у ролі головного героя. Сталлоне погодився на мінімальний гонорар, повернув свого собаку (викупивши його вже за 1500 доларів!) і приступив до зйомок.

Сильвестр Сталлоне Фото: Instagram

Результат перевершив усі очікування:

Фільм "Роккі" (1976) став касовим хітом, зібравши понад 225 мільйонів доларів.

Стрічка здобула 3 премії "Оскар", зокрема у категорії "Найкращий фільм".

Сталлоне став третьою людиною в історії (після Чарлі Чапліна та Орсона Веллса), яка була номінована на "Оскар" одночасно як найкращий актор і найкращий сценарист за один фільм.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вигляд актора збентежив навіть його близьких, адже через багаторічні виснажливі зйомки, численні травми та операції він вперше виглядає настільки слабким і фізично виснаженим.

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