Метеориты, а не бриллианты: на что тратят деньги современные миллионеры

Богачи, которые заработали свои состояния на ИИ и космических технологиях, как оказалось, не хотят покупать обязательные атрибуты богатства: виллы, самолеты и дорогие авто. Они, как сами признаются, тратят деньги на "глупые" вещи.

Рынок роскоши сейчас терпит убытки, а новоиспеченные миллионеры из Кремниевой долины и вовсе меняют правила игры, потому как оказалось, что дорогие драгоценности и дизайнерская одежда им и вовсе не нужна. Reuters выяснил, на что тратят деньги новые миллионеры.

Среди недавних богачей полно инвесторов и сотрудников компании SpaceX. И их интересуют странные вещи. Например 50-летний бывший специалист по анализу данных в аэрокосмическом гиганте Илона Маска, недавно купил метеориты на сумму 10 000 долларов и пожарную машину за 5 000 долларов.

Оказалось, что миллионеры из SpaceX покупают метеориты Фото: SpaceX

Любитель космоса пока не уверен, как будет использовать машину — возможно, в качестве аттракциона на дне рождения своего 3-летнего ребенка. Но, как он рассказал журналистам, его новое состояние, полученное благодаря первичному публичному размещению акций SpaceX в июне, дало ему свободу покупать "глупые" вещи.

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Чип, попросивший называть его только по имени при обсуждении личных финансов, присматривается к часам TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph стоимостью около 8000 долларов, вдохновленным миссией астронавта НАСА Джона Гленна на околоземной орбите в 1962 году.

Несмотря на ажиотаж, пока неясно, приведут ли примерно 440 000 американских миллионеров, появившихся благодаря росту фондового рынка в прошлом году, а в последнее время и благодаря выходу на биржу компаний, занимающихся искусственным интеллектом, к новой золотой эре для мирового сектора предметов роскоши.

Испытывающие трудности модные бренды ищут спасения в буме миллионеров в сфере высоких технологий, но их запросы радикально отличаются от предпочтений более традиционных богачей.

Согласно исследованию компании Bain, опубликованному в прошлом месяце, рынок предметов роскоши для личного пользования, оцениваемый в 358 миллиардов евро в 2025 году, сократился за последние два года.

Рынок роскоши терпит убытки Фото: Скриншот

Поэтому, стремясь продать свою продукцию новым миллионерам из сферы высоких технологий, брендам приходится учитывать их уникальные вкусы и конкурирующие интересы, которые отвлекают внимание от традиционных предметов роскоши.

"В старшей школе и колледже я играл в волейбол", — сказал стратег в области ИИ Зак Касс, который до 2023 года возглавлял подразделение по выводу на рынок компании OpenAI, создавшей ChatGPT, и владеет неназванной долей в SpaceX.

"Я буквально взял свой выигрыш в OpenAI и купил профессиональную спортивную команду", — сказал он, имея в виду волейбольную команду.

Также новоиспеченные богачи любят умные часы, на них они тратят большие деньги.

Бывший инженер SpaceX Роберт, чьи акции оцениваются примерно в 4 миллиона долларов, сказал, что он и его жена недавно купили новые Apple Watch, поскольку они с женой серьезно занялись фитнессом, а часть своего состояния потратят не на шикарное авто, а на круиз на Аляску.

Единственные, кто настроены оптимистично, это производители люксовых часов. Так, в Rolex и Cartier (дочерняя компания Richemont) отмечают, что "умные часы не носят с смокингом или костюмом".

Однако брендам одежды придется конкурировать с другими отраслями. Оказалось, что новые миллионеры равнодушны к элитным брендам.

Их мнение озвучил Чип, бывший сотрудник SpaceX, который сказал, что не планирует покупать дорогую одежду, за исключением возможного пополнения своей коллекции одежды для активного отдыха. Последнюю куртку он купил в магазине подержанных вещей Goodwill.

"Я годами хожу в футболках и шортах, — сказал он. — Мне в этом комфортно, и я не думаю, что это изменится".

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