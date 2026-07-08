Метеорити, а не діаманти: на що витрачають гроші сучасні мільйонери

Багатії, які заробили свої статки на штучному інтелекті та космічних технологіях, як виявилося, не хочуть купувати обов’язкові атрибути багатства: вілли, літаки та дорогі автомобілі. Вони, як самі зізнаються, витрачають гроші на "дурні" речі.

Ринок розкоші зараз зазнає збитків, а новоспечені мільйонери з Кремнієвої долини взагалі змінюють правила гри, оскільки виявилося, що дорогі коштовності та дизайнерський одяг їм взагалі не потрібні. Reuters з’ясував, на що витрачають гроші нові мільйонери.

Серед тих, хто нещодавно розбагатів, чимало інвесторів та співробітників компанії SpaceX. І їх цікавлять дивні речі. Наприклад, 50-річний колишній фахівець з аналізу даних в аерокосмічному гіганті Ілона Маска нещодавно придбав метеорити на суму 10 000 доларів та пожежну машину за 5 000 доларів.

Виявилося, що мільйонери з SpaceX купують метеорити Фото: SpaceX

Любитель космосу поки що не впевнений, як використовуватиме машину — можливо, як атракціон на дні народження своєї 3-річної дитини. Але, як він розповів журналістам, його новий статок, отриманий завдяки первинному публічному розміщенню акцій SpaceX у червні, дав йому свободу купувати "дурні" речі.

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Чіп, який попросив називати його лише на ім’я під час обговорення особистих фінансів, придивляється до годинника TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph вартістю близько 8000 доларів, натхненного місією астронавта НАСА Джона Гленна на навколоземній орбіті в 1962 році.

Незважаючи на ажіотаж, поки що незрозуміло, чи призведуть приблизно 440 000 американських мільйонерів, які з’явилися завдяки зростанню фондового ринку минулого року, а останнім часом і завдяки виходу на біржу компаній, що займаються штучним інтелектом, до нової золотої ери для світового сектору предметів розкоші.

Модні бренди, які переживають скрутні часи, шукають порятунку в бумі мільйонерів у сфері високих технологій, але їхні запити кардинально відрізняються від уподобань більш традиційних багатіїв.

Згідно з дослідженням компанії Bain, опублікованим минулого місяця, ринок предметів розкоші для особистого користування, який, за оцінками, становитиме 358 мільярдів євро у 2025 році, скоротився за останні два роки.

Ринок розкішних товарів зазнає збитків Фото: Скриншот

Тому, прагнучи продати свою продукцію новим мільйонерам зі сфери високих технологій, брендам доводиться враховувати їхні унікальні смаки та конкуруючі інтереси, які відволікають увагу від традиційних предметів розкоші.

"У старшій школі та коледжі я грав у волейбол", — сказав стратег у галузі штучного інтелекту Зак Касс, який до 2023 року очолював підрозділ з виведення на ринок компанії OpenAI, що створила ChatGPT, і володіє неназваною часткою в SpaceX.

"Я буквально взяв свій виграш у OpenAI і купив професійну спортивну команду", — сказав він, маючи на увазі волейбольну команду.

Також новоспечені багатії полюбляють смарт-годинники, на них вони витрачають чималі гроші.

Колишній інженер SpaceX Роберт, чиї акції оцінюються приблизно в 4 мільйони доларів, сказав, що він і його дружина нещодавно придбали нові Apple Watch, оскільки вони з дружиною серйозно захопилися фітнесом, а частину свого статку витратять не на розкішний автомобіль, а на круїз до Аляски.

Єдині, хто налаштовані оптимістично, — це виробники розкішних годинників. Так, у Rolex та Cartier (дочірня компанія Richemont) зазначають, що "розумні годинники не носять зі смокінгом чи костюмом".

Однак брендам одягу доведеться конкурувати з іншими галузями. Виявилося, що нові мільйонери байдужі до елітних брендів.

Їхню думку висловив Чіп, колишній співробітник SpaceX, який зазначив, що не планує купувати дорогий одяг, за винятком можливого поповнення своєї колекції одягу для активного відпочинку. Останню куртку він купив у магазині вживаних речей Goodwill.

"Я роками ходжу у футболках і шортах, — сказав він. — Мені в цьому зручно, і я не думаю, що це зміниться".

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