Вставил зубы и едет на Comic Con: Джон Коннор из "Терминатора" возвращается на сцену
Звезда "Терминатора" Эдвард Фурлонг отправляется в Австралию на Comic Con. Но актер культового фильма "Американская история Х" очень изменился.
48-летний американский актер Эдвард Фурлонг, который прославился в 1991 году, когда снялся вместе с Арнольдом Шварценеггером в сиквеле "Терминатора", появится на фестивале Melbourne Metro Comic Con в следующие выходные, 18 и 19 июля, пишет Daily Mail.
Актер, которое долгое время не появлялся на публике, выглядит совсем иначе, чем в подростковые годы, когда он был настоящей звездой.
К Фурлонгу, который не снимался в кино с 2024 года, на мероприятии, которое состоится в Мельбурнском конференц-центре, присоединится его коллега по фильму "Терминатор" 69-летняя Линда Гамильтон.
Организаторы мероприятия поделились новостью в социальных сетях ранее на этой неделе в захватывающем посте, сообщив, что поклонники смогут сфотографироваться и получить автографы у актера, родившегося в Калифорнии.
"Нет судьбы, кроме той, которую мы сами создаем! Мы невероятно рады объявить, что икона 90-х, Эдвард Фурлонг, отправится на Metro Comic Con!" — рассказали они.
К этой паре присоединятся и другие популярные кинозвезды, в том числе звезда фильма "Вспомнить все" Майкл Айронсайд и Николь Том из сериала "Няня".
Фанаты тут же начали оставлять комментарии, говоря, что годами ждали "встречи с Эдди".
А многие обрадовались, что после нескольких трудных лет Фурлонг наконец-то наладил свою жизнь.
Эдвард Фурлонг стал звездой в 13 лет, когда выиграл кастинг на роль Джона Коннора в "Терминаторе 2" 1991 года.
Он был невероятно востребован, его следующим фильмом стал фильм ужасов "Кладбище домашних животных 2", а в 1998 году Эдвард снялся в культовой драме "Американская история Х" в роли старшеклассника Дэнни, а Эд Нортон исполнил роль исправившегося расиста-скинхеда Дерека Виньярда.
Позже у него начались проблемы с наркотиками, Фурлонг периодически снимался в сериалах, но прорывов на большой экран у него больше не было. С 2024 года он не снимался вообще, а в редких интервью рассказывал, что потерял все зубы из-за пристрастия к метамфетамину и сильно набрал вес.
Но, общаясь с журналистами Daily Mail о перезапуске своей карьеры, он сказал, что счастлив получить второй шанс: "Здорово снова оказаться на съемочной площадке, да еще и трезвым", — сказал он.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Эдвард Фурлонг, звезда фильмов "Терминатор" и "Американская история Икс", дал откровенное интервью, в котором признался, что так долго принимал наркотики, что потерял все зубы и чуть не умер.
- Семь детей-актеров начали свою карьеру в очень юном возрасте, но не все сумели справиться с бременем славы.