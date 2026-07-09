Вставив зуби та вирушає на Comic Con: Джон Коннор із "Термінатора" повертається на сцену

Зірка фільму "Термінатор" Едвард Фурлонг вирушає до Австралії на Comic Con. Але актор культового фільму "Американська історія Х" дуже змінився.

48-річний американський актор Едвард Фурлонг, який прославився у 1991 році, знявшись разом з Арнольдом Шварценеггером у сиквелі "Термінатора", з’явиться на фестивалі Melbourne Metro Comic Con наступних вихідних, 18 та 19 липня, пише Daily Mail.

Едвард Фурлон налагодив своє життя

Актор, який тривалий час не з’являвся на публіці, виглядає зовсім інакше, ніж у підлітковому віці, коли він був справжньою зіркою.

До Фурлонга, який не знімався у кіно з 2024 року, на заході, що відбудеться в Мельбурнському конференц-центрі, приєднається його колега по фільму "Термінатор" — 69-річна Лінда Гамільтон.

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Організатори заходу поділилися цією новиною в соціальних мережах на початку цього тижня у захопливому дописі, повідомивши, що шанувальники зможуть сфотографуватися та отримати автографи від актора, який народився в Каліфорнії.

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"Немає долі, окрім тієї, яку ми самі створюємо! Ми неймовірно раді повідомити, що ікона 90-х, Едвард Фурлонг, відвідає Metro Comic Con!" — розповіли вони.

До цієї пари приєднаються й інші популярні кінозірки, зокрема зірка фільму "Згадати все" Майкл Айронсайд та Ніколь Том із серіалу "Няня".

Фанати одразу ж почали залишати коментарі, в яких писали, що роками чекали на "зустріч з Едді".

А багато хто зрадів, що після кількох важких років Фурлонг нарешті налагодив своє життя.

Едвард Фурлонг у фільмі "Термінатор 2" Фото: Скриншот

Едвард Фурлонг став зіркою у 13 років, коли пройшов кастинг на роль Джона Коннора у фільмі "Термінатор 2" 1991 року.

Він був надзвичайно затребуваний, його наступним фільмом став фільм жахів "Кладовище домашніх тварин 2", а в 1998 році Едвард знявся в культовій драмі "Американська історія Х" у ролі старшокласника Денні, а Ед Нортон зіграв роль расиста-скінхеда Дерека Віньярда, який виправився.

Пізніше у нього почалися проблеми з наркотиками; Фурлонг час від часу знімався в серіалах, але проривів на великий екран у нього більше не було. З 2024 року він взагалі не знімався, а в рідкісних інтерв’ю розповідав, що втратив усі зуби через пристрасть до метамфетаміну та сильно набрав вагу.

Однак, спілкуючись із журналістами Daily Mail про відновлення своєї кар'єри, він зазначив, що щасливий отримати другий шанс: "Чудово знову опинитися на знімальному майданчику, та ще й тверезим", — сказав він.

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