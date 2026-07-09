Медовый месяц Тейлор Свифт: певица отправилась в суперэксклюзивный клуб в Монтане

После своей свадьбы, которая обошлась в миллионы долларов, Тейлор Свифт и ее муж Трэвис Келли отправились на курорт. И выбрали очень неожиданное для фанатов место.

Молодожены были замечены в уютном горном местечке в штате Монтана, тогда как фанаты думали, что они улетят за границу. Но Тейлор Свифт после свадьбе в Мэдисон-сквер-гарден теперь проводит свой медовый месяц в который отправилась тайно, пока внимание СМИ отвлекали частные самолеты-приманки, пишет Daily Mail.

Клуб Yellowstone доступен только избранным

Впрочем, гостей, приглашенных на свадьбу, тоже держали в неведении до самого последнего момента – им просто сказали быть в Нью-Йорке 3 июля "ранним вечером".

Источники сообщают, что игрок команды Kansas City Chiefs и его жена, поп-звезда, хотели насладиться "семейным уединением" и провели вместе "мини-медовый месяц" перед тем, как отправиться в более длительное свадебное путешествие.

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Пара проводит время в эксклюзивном клубе Yellowstone в Биг-Скай, штат Монтана.

Частный самолет Свифт в это время находился в другом месте, его одолжили друзьям семьи с маленькими детьми, которых видели в ее "доме отдыха" стоимостью 30 миллионов долларов в Род-Айленде в выходные дни 4 июля.

Для членства в клубе необходимо владеть недвижимостью на территории, занимающей 15 200 акров частной горной местности, при этом первоначальный членский взнос составляет около 500 000 долларов, а ежегодные взносы — 78 000 долларов.

Членами Yellowstone Club — ультраэксклюзивного курорта, — также являются Билл Гейтс, Том Брэди и Марк Цукерберг.

Теперь короткий медовый месяц пары вскоре превратится в их первое большое появление в качестве молодоженов – ожидается, что в эту субботу они посетят свадьбу ресивера команды New York Giants Джуджу Смит-Шустера в округе Ориндж, штат Калифорния.

Ранее источники сообщали, что пара планирует провести весь свой медовый месяц, путешествуя по островам Греции и Европы.

Но им, возможно, придется вернуться к реальности раньше, чем они надеялись, поскольку Келси должен прибыть в тренировочный лагерь "Чифс" в Сент-Джозефе, штат Миссури, 29 июля, перед началом нового сезона НФЛ. Это дает молодоженам всего 18 дней на медовый месяц.

Напомним, ранее Фокус писал, что: